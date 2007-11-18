75 درصد متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی در لرستان فاقد مهارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، غلامعباس مهری دیشب در جلسه کارگروه اجتماعی لرستان اظهار داشت: از تعداد افراد ثبت نام کننده برای دریافت تسهیلات 49 درصد زیر دیپلم، 41 درصد دیپلم و تنها پنج درصد فوق دییلم، لیسانس و بالاتر هستند.

مهری با اشاره به اینکه آموزش های داده شده در استان متناسب با نیاز بازار کار نیست، افزود: سازمان های مرتبط باید با شناسایی نیاز بازار کار اقدام به آموزش نیروهای جویای کار در رشته های مورد نیاز کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، هم ‌اکنون 169 هزار و 893 نفر بیکار در لرستان وجود دارد که از این تعداد 110 هزار نفر مرد و بقیه زن هستند.

مهری یادآور شد: از تعداد جمعیت بیکار استان 90 هزار و 325 نفر در نقاط شهری ساکن بوده، که 58 هزار و 122 نفر مرد و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: همچنین 79 هزار و 568 نفر نیروی بیکار در مناطق روستایی این استان سکونت دارند که 52 هزار و 453 نفر مردان و بقیه زنان روستایی هستند.

این مسئول همچنین بیان داشت: هم اکنون نرخ بیکاری در لرستان 7/14 است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد کارگروه اشتغال استان از زمان فعالیت بنگاه های زودبازده اقتصادی اظهار داشت: تاکنون تعداد 20 هزار و 659 طرح با پیش ‌بینی اشتغال 60 هزار و 804 نفر به بانکهای استان معرفی شده‌اند.

مهری میزان تسهیلات مورد نیاز برای این طرح‌ ها را 17 هزار و 43 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی طرح ‌های به بهره ‌برداری رسیده را از زمان آغاز کارگروه تاکنون، هفت هزار و 294 طرح اعلام کرد و افزود: در طرح‌ های به بهره‌ برداری رسیده تعداد 11 هزار و 299 نفر مشغول به کار شده‌ اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این نشست از معضل بیکاری به عنوان اصلی ‌ترین مشکل لرستان یاد کرد و گفت: این مشکل یکی از مهمترین دلایل بروز مسایل، مشکلات و بزه‌ های اجتماعی استان است.

محمد صارمی زاده با توجه به فعالیت کارگروه اجتماعی استان از اعضای کارگروه خواست راهکارهای کارشناسی در زمینه بررسی تقویت فرهنگ کار و تغییر نگرش جامعه نسبت به این مقوله و آسیب‌ های اجتماعی معضل بیکاری ارائه دهند.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه معضل بیکاری یکی از اساسی ترین مشکلات لرستان است، کمیسیونی متشکل از اعضای کارگروه اجتماعی استان برای همفکری و کمک به کارگروه اشتغال استان تشکیل شود.