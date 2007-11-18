سود صادرات زعفران نصیب دلالان می شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : بیشترین میزان کاشت زعفران در کشور اسپانیا انجام می شود و به دلیل فروش زعفران ایران به کشور اسپانیا و فروش محصول ایران با بسته بندی کارخانه های اسپانیا سود واقعی حاصل از این محصول عاید آنان می گردد .

محسن جلالپور تصریح کرد : اخیرا اتاق بازرگانی استان کرمان هماهنگی لازم را با اتحادیه زعفران کاران استان خراسان انجام داده است و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب این محصول با بسته بندی ایران وارد بازار های جهانی شود .

وی خاطر نشان کرد : تولید زعفران در استان کرمان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته و به هزار و 500 کیلو رسیده و با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود در استان کشت این محصول در سالهای آینده گسترش خواهد یافت .