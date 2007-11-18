سود صادرات زعفران نصیب دلالان می شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان کاشت زعفران در کشور اسپانیا انجام می شود و به دلیل فروش زعفران ایران به کشور اسپانیا و فروش محصول ایران با بسته بندی کارخانه های اسپانیا سود واقعی حاصل از این محصول عاید آنان می گردد.
محسن جلالپور تصریح کرد: اخیرا اتاق بازرگانی استان کرمان هماهنگی لازم را با اتحادیه زعفران کاران استان خراسان انجام داده است و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب این محصول با بسته بندی ایران وارد بازار های جهانی شود.
وی خاطر نشان کرد: تولید زعفران در استان کرمان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته و به هزار و 500 کیلو رسیده و با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود در استان کشت این محصول در سالهای آینده گسترش خواهد یافت.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان یادآورشد: زعفران در استان کرمان به وسیله 500 کشاورز در 270 هکتار کاشت، داشت و برداشت می شود.
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