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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۹:۳۶

فناوری یک میلیاردیوم میلیارد ثانیه؛ تکنیکی نوین برای دستکاری موثر نور

فناوری یک میلیاردیوم میلیارد ثانیه؛ تکنیکی نوین برای دستکاری موثر نور

دانشمندان تکنیک نوینی برای دستکاری نور ارائه کرده اند که یک میلیون بار موثرتر از تکنیک های قبلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از دانشمندان دانشگاه باث در انگلیس با استفاده از فیبر کریستالی نوری حفره دار ویژه ای، پنجره ای جدید به سوی عرصه ای باز می کند که زیر مجموعه ای نوین از علوم نوری محسوب می شود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، تیم دانشمندان به سرپرستی دکتر فتاح بنابید در شماره اخیر نشریه ساینس گزارشی از کشف نوین خود ارایه کردند که طی آن پالس های نوری منتشر می شوند که تنها یک میلیاردیوم میلیارد ثانیه عمر دارند!

این پالس های نوری آن چنان کوتاه و مختصر هستند که به محققان اجازه می دهند تا با ضریب دقت بالایی حرکت ذرات اتمی نظیر الکترون ها را اندازه گیری کنند.

فناوری یک میلیاردیوم میلیارد ثانیه ممکن است نور را به دنیای کوانتومی ناشناسی پرتاب کند جایی که چنین ذراتی هیچ جایگاه دقیق و تعریف شده ای نداشته و تنها حدسیاتی درباره آنها زده شده است.

دانشمندان برای ساخت چنین پالس هایی، طیف نوری خارجی از طول موج های قابل رویت گرفته تا پرتوهای ایکس را در یک گاز خنثی تولید کردند.

کد مطلب 588383

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