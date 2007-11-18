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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

سالانه 15 میلیارد ریال برای رفع سد معبر در مشهد هزینه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: سالانه 15 میلیارد ریال از اعتبارات این نهاد مردمی برای رفع سد معبر در مناطق شهری هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی صبح امروز در جمع دست اندرکاران مشاغل شهری افزود: بخش اعظم این اعتبار صرف رفع سد معبر واحدهای تجاری و دستفروشان می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان داشت: طبق ماده 74 قانون شهرداری ها تجاوز به حریم معابر عمومی توسط شهرداری ها جرم محسوب می شود.

وی یادآور شد: دستفروشی تجاوز به حریم معابر عمومی توسط واحدهای تجاری، رها شدن خودروهای فرسوده، دام سیار و سرگردان، فروش دام، فعالیت رمالها و فالگیرها، صندوق صدقات غیر مجاز از جمله موارد سد معبر محسوب می شود.

کاظمی اظهار داشت: تا مهرماه سال جاری امور رفع سد معبر توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری انجام و پس از آن به شهرداری های مناطق واگذار شد.

وی عنوان کرد: برای رفع سد معبر از معابر عمومی شهر مشهد اکیپ های ویژه ای در 13 منطقه شهرداری مشهد فعال شدند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد نیز ادامه داد: طی نظر سنجی به عمل آمده در ابتدای سال جاری، 94 درصد از شهروندان معتقد بودند که باید با سد معبر برخورد قانونی شود.

محسن شریعتی افزود: 82 درصد از شهروندان معتقدند که عوامل ایجاد کننده سد معبر، از آنجا که به حقوق دیگران تعرض می کنند مجرم هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 85 درصد از شهروندان، پاکسازی معابر سطح شهر را نسبت به گذشته مثبت ارزیابی کرده بودند.

کد مطلب 588392

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