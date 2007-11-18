بازگشت به اورامانات در نیشابور ساخته شد

محمد مهدی مژدی درگفتگو با خبرنگارمهر در مشهد افزود: یکی از مهمترین رسالتهای فرهنگی ما در دوران معاصر آشنایی نسل سوم با حماسه سازان دوران دفاع مقدس و اشاعه فرهنگ شهید و شهادت در سطح جامعه است که مصون سازی ما را در مقابل اشاعه تهاجم فرهنگ دشمن را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت : در این راستا جمعی از جوانان هنرمند و شیفته شراه شهیدان سعی نموده اند این فیلم را به صورت مستند ارائه نمایند تا گوشه ای از ابعاد شخصیتی شهدای دوران دفاع مقدس را به تصویر بکشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور گفت: فیلم مستند بازگشت به اورامانات را رحیم چهره خند فیلم نامه نویس مجرب کشور به رشته تحریر درآورده و تصویر برداری و کارگردانی آن را هنرمند جوان نیشابوری هادی حاجتمندان انجام داد و سهیل کریمی به عنوان تدوینگر، علی شریعتی، محمد حسین بابازاده هماهنگی و محمدحسین استواری مقدم تهیه کنندگی این فیلم مستند را بر عهده دارند.

وی افزود: تصویر برداری فیلم مستند بازگشت به اورامانات در شهرهای کرمانشاه، پاوه نوسود، نودشه، سرپل ذهاب، قصر شیرین ارتفاعات تته، تنگه مرصاد و منطقه بازی دراز صورت پذیرفته است.

مژدی به موضوع این فیلم اشاره کرده و گفت: این فیلم راوی سفر تعدادی از دانشجویان به همراهی سه نفر از همرزمان حاج احمد متوسلیان به مناطق جنگی غرب است و سعی کرده است جریان خودجویی و خودیابی و رجعت به فطرت وهویت اصیل این دانشجویان را در این مناطق و لابه لای روایات این عزیزان را به تصویر کشیده است.