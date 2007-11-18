تهیه واکسن سالک در مراحل جدید

دکتر یحیی دولتی، با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص تهیه واکسن سالک همچنان ادامه دارد، به خبرنگار مهر گفت: چون ایمنی برای مقابله با سالک به حد کافی نبود، تغییراتی در ماهیت این واکسن صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد واکسن و اثر گذاری آن مثل دارو نیست، افزود: مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که واکسن مثل دارو نیست که دو ساعت بعد اثربخشی داشته باشد و حداقل یک سال زمان برای پی بردن به اثر آن لازم است.

رئیس انجمن پوست و مو ایران، به فصل بهار و نیش پشه هایی که در این ایام افراد را می گزند، اشاره کرد و گفت: این واکسن یک بار مورد استفاده واقع شده است و نتیجه آن در پایان فصل پاییز مشخص می شود.

دکتر دولتی، از استانهای اصفهان، خراسان، کرمان، خوزستان و همچنین کاشان، به عنوان مناطق سالک خیز کشور یاد کرد و افزود: سالک یک بیماری آندمیک است، به گونه ای که اگر فرد یک بار دچار آن شد، دیگر به آن مبتلا نمی شود و بر اساس همین پدیده طبیعی بود که پی به تهیه واکسن سالک بردیم.