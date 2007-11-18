نارضایتی استاندار از رتبه بیست و سومی بوشهر در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی افراشته صبح امروز در همایش بررسی طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان بوشهر بر ضرورت ارتقاء جایگاه استان در کنکور سراسری و افزایش تعداد پذیرفته شدگان در کنکور سراسری تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به ارتقاء رتبه استان بوشهر در کنکور امسال از 24 به 23، باید تلاش لازم برای بهبود این وضعیت صورت گیرد، زیرا ظرفیت صنعتی استان نیازمند جهش و گام های بلند علمی از سوی دانش آموزان و آموزش و پرورش است.

افراشته افزود: با توجه به توسعه و پیشرفت استان در بخش های نفتی و گازی تربیت نیروی انسانی بومی متناسب با این صنایع ضروری است.

استاندار بوشهر بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت های علمی بالایی در جوانان وجود دارد، اما جایگاه ما در کنکور جایگاه مناسبی نیست که مسئولان باید زمینه آموزش و تقویت دانش آموزان را فراهم کنند.

وی با تأکید بر افزایش ظرفیت های دانشگاهی در استان یادآور شد: دانشکده پتروشیمی در استان بوشهر در بهمن ماه امسال دانشجو می پذیرد.

استاندار بوشهر عنوان کرد: با توجه به بودجه مناسبی که برای تقویت بینه علمی دانش آموزان استان در کنکور سراسری سال آینده در نظر گرفته شده، استان بوشهر باید دو برابر سال جاری در این آزمون پذیرفته شده داشته باشد.