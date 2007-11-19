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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

تازه ترین دفتر شعر حافظ موسوی راهی ارشاد شد

تازه ترین دفتر شعر حافظ موسوی راهی ارشاد شد

تازه ترین مجموعه شعر حافظ موسوی با عنوان "خرده ریز خاطره ها و شعرهای خاورمیانه" برای دریافت مجوز راهی وزارت ارشاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه دربرگیرنده دو دفتر از اشعار حافظ موسوی است که در فاصله سالهای 1385 تا 1386 سروده شده است.

این اشعار سپید مضامینی عاطفی و اجتماعی دارند و قرار است بعد از دریافت مجوز به وسیله نشر آهنگی دیگر منتشر شوند.

موسوی همچنین درحال حاضر مشغول گردآوری مجموعه مقالات خود درباره نظریات نقد ادبی و دیدگاه هایی درباره شعر معاصر است. این کتاب احتمالا تا پایان امسال منتشر خواهد شد.

از این شاعر معاصر، چند ماه قبل مجموعه شعر "زن، تاریکی، کلمات" منتشر شد. این کتاب به تازگی توسط نشر آهنگی دیگر تجدیدچاپ شده است.

کد مطلب 588456

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