محافظان نمایندگان افغان مسئول دو سوم تلفات بمبگذاری شمال افغانستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دراین گزارش با استناد به گزارش وزارت کشورافغانستان گفته شده محافظان نمایندگان مزبور به دنبال انفجار پرتلفات روز 6 نوامبر در ولایت بغلان، وحشت زده شروع به تیراندازی به سوی مردم کردند و در نتیجه تعدادی کشته شدند. طبق گزارش وزارت کشور، تنها تعداد اندکی از 77 کشته این بمبگذاری در اثر تیراندازی کشته شدند، اما یک مقام افغان در ولایت بغلان گفت اکثر کشته ها در اثر تیراندازی محافظین نمایندگان جان باختند.

علاوه براین در گزارش وزارت کشور افغانستان آمده بمب حاوی ترکشهای گلوله ای شکل بوده و بسیاری از مجروحان در اثر این گلوله ها زخمی شدند. در این بمبگذاری دست کم 100 نفر زخمی شدند.

به گفته دو دیپلمات غربی، کارشناسان سازمان ملل متحد در حال تحقیق درباره این واقعه هستند و اطلاعات متناقضی درباره تعداد تلفات ناشی از تیراندازی محافظان در دست دارند، اما حداقل یکی از گزارشها تایید می کند دو سوم 77 کشته و 100 مجروح انفجار در تیراندازی سه تا پنج دقیقه ای محافظان نمایندگان کشته و زخمی شده اند.

از 77 کشته این انفجار 61 نفر دانش آموز و پنج نفر معلم، شش نفر نماینده پارلمان و پنج نفراز محافظان آنها بودند.

از سوی دیگر امروز "محمدحسین اندیوال"، رئیس پلیس ولایت هلمند خبر داد در درگیریهای طالبان و نیروهای دولتی از پنجشنبه تا امروز در منطقه گرمسیراین ولایت، تعداد زیادی غیرنظامی کشته شدند. وی به تعداد کشته ها اشاره نکرد، اما "قاری یوسف احمدی" سخنگوی طالبان در تماسی تلفنی گفت: 17 غیرنظامی کشته شده اند.

خبر دیگر اینکه دو سرباز ناتو در اثر انفجار بمب در مسیر حرکت خودروی آنها در جنوب افغانستان کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند. ناتو با اعلام این خبر به ملیت کشته ها اشاره نکرد. در این انفجار یک مترجم افغان نیز کشته شد. در حمله انتحاری دیگری به کاروان نیروهای ناتو در منطقه چپرهار از ولایت ننگرهار، یک غیرنظامی افغان کشته و یک سرباز ناتو و دو غیرنظامی زخمی شدند.

همچنین "سیدآقا ثاقب"،رئیس پلیس ولایت قندهار خبر داد در عملیات مشترک نیروهای کانادایی و افغان در این ولایت دست کم 100 نیروی طالبان کشته یا زخمی شدند.

در ولایت زابل نیز 11 نیروی طالبان هنگام حمله به نیروهای ارتش افغانستان کشته و چهار سرباز زخمی شدند.