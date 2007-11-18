بانک خون برخی بیمارستانها در حد استاندارد نیست

دکتر مجید زیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وظیفه سازمان انتقال خون در قبال بانک های خون بیمارستانها، در حد نظارت در زمینه تجهیزات، امکانات و تحویل خون و فرآورده های خونی است.

وی با تاکید بر اینکه بانک خون بیمارستانها می بایست به وسایل برودتی استاندارد برای نگهداری خون و فرآورده های خونی مجهز باشند، افزود: متاسفانه بانک خون بعضی از بیمارستانهای استان تهران به دلیل مشکلات مالی، در حد استاندارد نیست.

معاون فنی انتقال خون استان تهران با اشاره به رایزنی رئیس سازمان انتقال خون ایران با معاون سلامت وزارت بهداشت در خصوص حل مشکل این قبیل بیمارستانها، گفت: چیزی در حدود 11 میلیون تومان بودجه برای داشتن بانک خون استاندارد در یک بیمارستان نیاز است که معاون سلامت وزارت بهداشت قول مساعد برای تامین این اعتبار داده است.

زیدی همچنین از وظیفه گزارش دهی سازمان انتقال خون در خصوص نحوه استفاده از خون و فرآورده های خونی در بیمارستانها اشاره کرد و افزود: اگر هر گونه شک و شبهه ای در زمینه آزمایشات خون و... در بیمارستانها مشاهده شود، این سازمان وظیفه دارد آنها را به معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت اطلاع دهد.

وی تصریح کرد: اما عمده ارتباطی که در این بین وجود دارد، درخواستی است که بانک های خون بیمارستانها از سازمان انتقال خون دارند.