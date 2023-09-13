خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهین نورافروز: بر اساس آمارهای موجود به طور میانگین هر دانش آموز در هر روز حداقل نزدیک به ۶ ساعت از بهترین زمان خود را در مدرسه و کلاس درس می‌گذراند، بنابراین دلنشین بودن، جذاب بودن و البته استاندارد بودن محیط آموزشی یکی از اصول اولیه آموزش است که برخی از دانش آموزان گلستانی از آن بی بهره مانده‌اند.

کمبود مدارس در مناطق دور دست و صعب العبور از جمله مشکلاتی است که همواره مسئولان حوزه آموزشی استان با آن روبرو بوده‌اند و به رغم پیگیری‌های مجدانه اما هنوز در برخی مناطق استان وجود مدارس کانکسی و غیر مقاوم نظام آموزشی را با چالش‌های متعددی روبرو کرده است.

اگر چه مدارس کانکسی در مناطق صعب العبور بخشی از مشکلات فقدان فضای آموزشی را حل می‌کند، اما وجود این مدارس خطرات زیادی را برای دانش آموزان و معلمان ایجاد کرده است.

وزیر آموزش و پرورش اوایل شهریور امسال در سفر به لرستان عنوان کرده بود مدارس کانکسی که بیش از ۱۰ دانش‌آموز داشته باشند، می‌توانند در طرح شهید پناهی تا پایان سال ۱۴۰۳ جمع‌آوری و برای آن‌ها مدرسه ساخته شود.

از ابتدای شروع دولت سیزدهم، فراهم‌سازی مدارسی ایمن و استاندارد برای همه کودکان ایران‌زمین برنامه‌ای است که به طور جدی در دستور کار این دولت قرار گرفته و در این مسیر جمع‌آوری مدارس کانکسی نیز کلید خورده است.

اگر چه گلستان یکی از استان‌های ثابت قدم در اجرای طرح نوسازی و جمع آوری مدارس کانکسی است، اما تعدادی از دانش آموزان این استان همچنان از داشتن مدرسه‌ای مقاوم و بدون در و دیوار فلزی محروم مانده‌اند.

اعتبار ۶۰ میلیاردی برای جمع آوری مدارس کانکسی

مدیر کل نوسازی مدارس گلستان، از جمع‌آوری مدارس کانکسی مستقل در مناطق محروم در قالب طرح شهید پناهی خبر داد و اظهار کرد: برای این منظور رقمی معادل ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وحید فرهی اظهار کرد: ۹۹ کلاس درس کانکسی در مناطق روستایی، عشایری و مرزی وجود دارد که جمع آوری مدارس کانکسی مستقل به جز مدارس عشایری و فصلی، در دستور کار اداره کل نوسازی مدارس گلستان قرار دارد.

وی افزود: از مجموع مدارس کانکسی گلستان، ۱۱ کانکس در قالب مدرسه مستقل و بقیه در قالب کلاس الحاقی در مدارس مورد استفاده قرار دارند.

مدیر کل نوسازی مدارس گلستان بیان کرد: کار ساخت هفت مدرسه جایگزین مدارس مستقل کانکسی در گلستان در حال انجام است و تا مهرماه امسال به بهره‌برداری خواهند رسید که اعتبار مورد نیاز آن از محل اعتبارات استانی و شهرستانی تأمین می‌شود.

وی در رابطه با مدارس غیر مقاوم استان هم گفت: اقدامات دولت در گلستان در چند بخش احداث، تکمیل و تجهیز پروژه‌های آموزشی و ورزشی، اجرای طرح ملی محرومیت زدایی، خرید و توزیع تجهیزات آموزشی، آسفالت محوطه و ایزوگام مدارس، استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، تعمیر و بهسازی مدارس و دیگر اقدامات انجام می‌شود.

فراهی با بیان اینکه طی مدت مذکور ۸۰ پروژه آموزشی و ورزشی با ۴۴۰ کلاس درس به مساحت ۶۸ هزار متر مربع در اقصی نقاط استان احداث، تکمیل و تجهیز شده، ادامه داد: برای این میزان پروژه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان اجرای طرح ملی محرومیت زدایی را از دیگر اقدامات دولت در استان عنوان کرد و افزود: در مدت مذکور ۵۰ پروژه و ۳۰۰ کلاس درس به مساحت ۵۰ هزار مترمربع با صرف اعتبار یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده است.

فراهی با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری از ۲ مجتمع آموزشی در شهرستان‌های گرگان و آق‌قلا با مساحت ۸ هزار مترمربع و صرف اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، اضافه کرد: در سفر اول رئیس جمهور به استان گلستان اجرای ۵ طرح با اعتبار ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال مصوب شده است.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان استانداردسازی سیستم گرمایشی ۸۵۰ کلاس درس با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، تعمیر و بهسازی ۴۰۷ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال و تکمیل اولین مرکز رشد فناوری در گرگان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال را بخش دیگری از اقدامات دولت در استان برشمرد و گفت: اولین استخر دانش آموزی شهرستان گنبدکاووس پس از ۱۰ سال توقف عملیات اجرایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به مساحت ۱۵۰ مترمربع تکمیل شد.

کاهش مدارس تخریبی

فراهی عنوان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم ۲۰ درصد مدارس استان تخریبی یا نیاز به مقاوم سازی داشت که هم اکنون به ۱۷ درصد رسیده است.

وی افزود: تجهیز مدارس استان نیز رشد ۵ برابری داشته است و مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس استان هزینه شده است.

وی افزود: در بحث مولد سازی نیز آن تعداد از املاکی که در حوزه آموزش و پرورش استفاده نمی‌شود شناسایی شده و به سامانه مولد سازی کشور معرفی و پس از فروش منابع آن به استان بازگشته و صرف نوسازی، ساخت و تجهیز مدارس استان می‌شود.

فرهی گفت: در ۲ سال اخیر این اداره کل توانسته ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت ۸۰ طرح با ۴۴۰ کلاس با زیر بنای ۷۰ هزار مترمربع ساخته و تحویل آموزش و پرورش در ۱۴ شهرستان دهد.

وی استقبال خیرین مدرسه ساز در استان را از دیگر دستاوردهای فعالیت دولت سیزدهم در استان برشمرد و گفت: طی این مدت ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی خیرین مدرسه ساز برای ساخت و تکمیل طرح‌های آموزشی در استان تزریق شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در حوزه مدرسه سازی، پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان این دولت به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

کمبود فضای آموزشی در مرکز استان

وی ادامه داد: یکی از معضلات مدارس استان به ویژه گرگان، آن است که مدارس غیردولتی احداثی نیست و اغلب کاربری مسکونی داشته‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان افزود: اما واقعیتی که وجود دارد کمبود شدید فضای آموزشی به ویژه در گرگان است لذا تصمیم گرفته شده که واحدهایی که حداقل‌ها را دارند، ادامه فعالیت دهند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان تشریح کرد: هفت درصد مدارس استان تخریبی است و ۱۰ درصد هم نیاز به مقاوم سازی دارد و تا پایان عمر دولت سیزدهم این عدد دو درصد کمتر خواهد شد.

طبق گفته وی از دو هزار و ۴۰۰ مدرسه در استان حدود ۱۷۰ مدرسه تخریبی است و سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد جایگزین می‌شود.

تراکم جمعیتی در مدارس مهم‌ترین مشکل حوزه آموزشی استان

خرداد ماه امسال معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر به گلستان از عمده مشکلات مدارس گلستان را تراکم جمعیتی عنوان کرد و گفت: مدارس فرسوده نیز باید مقاوم‌سازی شود.

حمیدرضا خان‌محمدی عنوان کرده بود که عمده مشکلات مدارس گلستان تراکم جمعیتی در بعضی از روستاها و حاشیه شهرهای استان، فرسودگی و عمر زیاد مدارس و کانکس‌های الحاقی مدارس است که باید در یک زمانبندی مناسب برای احداث، تعمیر و مقاوم‌سازی اقدام کرد.

بدون مشارکت‌های مردمی نوسازی و ساخت مدارس ممکن نیست

استاندار گلستان نیز با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی نقش مهمی در نوسازی مداری بخصوص در مناطق محروم داشته است، گفت: در طرح شهید عجمیان ۸۱۰ مدرسه گلستان مورد هدف اجرای طرح است که با همت گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در امر زیباسازی مدارس گلستان با نگاه به مناطق محروم اجرا می‌شود.

علی محمد زنگانه بیان کرد: تاکنون ۸۹۰ میلیارد تومان جهت تعمیر، تجهیز، نوسازی و مقاوم سازی مدارس گلستان در دولت سیزدهم جذب شده که اقدامی بی‌سابقه است.

پیش بینی ورود ۴۱۷ هزار دانش آموز به مراکز آموزشی استان

در همین راستا مدیر کل آموزش و پرورش گلستان هم امسال بیان کرد که استان با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است و تنها در مرکز استان ۳۰ مدرسه کمبود داریم.

سید رضا نظری اظهار کرد: جمعیت دانش آموزی این استان برای سال تحصلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳، افزون بر ۴۱۷ هزار نفر پیش بینی می‌شود که مقدمات تحصیل این عده با بهره‌گیری از ۲۴ هزار فرهنگی در دست تهیه است.

وی افزود: امسال برای تعلیم و تربیت دانش آموزان استان گلستان حدود پنج هزار معلم کمبود داریم که از محل تأمین دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان، استخدام نیرو در قالب ماده ۲۸، به کارگیری بازنشستگان، خرید خدمت و حق التدریس و جذب هزار و ۲۸۰ آموز حل می‌شود.

به گفته نظری توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه در استان در قالب طرح شهید سلیمانی پیگیری و اجرا شده که اکنون گلستان در میان استان‌های کشور رتبه خود را از ۱۷ به ۱۵ ارتقا داده است.

وجود ۲ هزار و ۴۰ مدرسه دولتی در استان نشان می‌دهد که به رغم فعالیت مستمر دولت در توجه به حوزه آمورش و همچنین پای کار خیران اما همچنان بسیاری از شهرها و روستاهای استان با کمبود و یا فقدان مکان آموزشی مناسب و استاندارد روبرو است و به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان چنانچه مدارس غیر انتفاعی به دلیل فقدان ساختمان آموزشی نامناسب بسته شوند، امکان پذیرش دانش آموزان آنها در مدارس دولتی وجود ندارد.