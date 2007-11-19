به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی.بی.سی تحقیقات نشان داده مصرف قرصهای لاغری ممکن است با ایجاد وقفه در متابولیسم بدن برای مدت کوتاهی موجب کم اشتهایی و کاهش ناچیز وزن شود اما تاثیر پایدار نداشته و موجب بروز عوارض زیادی نیز می شود و در مواردی هم مصرف زیاد آنها ایجاد مسمومیت می کند.

بنابر همین گزارش ایجاد وقفه در متابولیسم طبیعی بدن پس از مدتی موجب بروز عوارض گوناگون گوارشی می شود و در عین حال وقتی فرد متوجه شود که دوباره به وضعیت قبل برگشته و قرصها تاثیر چندانی نداشته عموماً از نظر روحی افسرده تر می شود.

حتی در مواردی مشاهده شده افراد به عنوان آخرین راه اقدام به استفاده از انواع قرصهای لاغری کرده اند اما نهایتاً پس از ناامیدی دست به خودکشی زده اند.

بررسی ها نشان می دهد قرصهای لاغری به هیچ وجه نمی تواند موجب کاهش بیش از 5 درصد از وزن بدن شود و این برای افراد چاق به منزله هیچ است.

از طرف دیگر متخصصان هشدار می دهند که نه فقط به منظور عدم رسیدن به وزن دلخواه بلکه به منظور به خطر نینداختن وضعیت سلامت عمومی از خوردن قرصهای لاغری جداً پرهیز نمایید.