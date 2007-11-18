دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی به اصفهان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، واعظی در این سفر دو روزه که بعد از اتمام برنامه های هفته کتاب انجام می شود، ضمن بازدید از تعدادی از کتابخانه های عمومی اصفهان، در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این استان که با حضور استاندار برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

این جلسه روز یکشنبه چهارم آذرماه و با حضور تمامی اعضای انجمن برگزار می شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین روز شنبه - یک روز قبل از این برنامه - در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان که به ریاست امام جمعه این شهر برگزار می شود، حضور می یابد.

به گزارش مهر، چند ماه قبل شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در تصمیمی که برخی کارشناسان آن را موازی کاری در حوزه کتابخانه ها نامیدند، تصمیم به جمع آوری برخی کتابهای ادبی تحت عنوان "کتب نامناسب" (شامل رمان، داستان و شعر) از کتابخانه های عمومی و جایگزینی 107 عنوان کتاب با نام "کتب مفید" در این کتابخانه ها کرد و هدف از این کار را جایگزینی کتابها و رمانهای مناسب و برتر، بالا بردن سطح سلیقه مخاطب و حذف کتابهای بازاری و نامناسب از گردونه سیستم امانت گیری کتابخانه ها عنوان کرد. پیش بینی می شود در سفر دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی - که همزمان سمت دبیری شورای فرهنگ عمومی کشور را نیز عهده دار است - به اصفهان، تصمیماتی درخصوص محتوای منابع موجود در کتابخانه های عمومی این استان اتخاذ شود.