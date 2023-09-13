  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

کشف بیش از ۸ هزار قلم داروی قاچاق در زاهدان

کشف بیش از ۸ هزار قلم داروی قاچاق در زاهدان

زاهدان-رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی سیستان وبلوچستان از پلمب دو داروخانه متخلف و کشف بیش از هشت هزار قلم داروی خارج از چرخه توزیع به ارزش بیش از دو میلیارد ریال در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد معین شیخی، مبارزه با احتکار و قاچاق کالا را یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: برخورد با سودجویان عرصه دارو که علاوه بر امنیت اقتصادی، سلامت شهروندان را نیز به مخاطره می‌اندازد با شدت و حساسیت بیشتری انجام می‌گیرد.

وی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران به همراه عوامل سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی از تعدادی داروخانه در سطح شهرستان زاهدان بازدید و در نتیجه از انبار این داروخانه‌ها بیش از هشت هزار قلم داروی خارج از شبکه توزیع کشف شد.

این مقام انتظامی، ارزش این محموله کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان بیش از دو میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: دو واحد داروخانه متخلف پلمب و متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده اند.

کد مطلب 5885447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها