کشف بیش از ۸ هزار قلم داروی قاچاق در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد معین شیخی، مبارزه با احتکار و قاچاق کالا را یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: برخورد با سودجویان عرصه دارو که علاوه بر امنیت اقتصادی، سلامت شهروندان را نیز به مخاطره می‌اندازد با شدت و حساسیت بیشتری انجام می‌گیرد.

وی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران به همراه عوامل سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی از تعدادی داروخانه در سطح شهرستان زاهدان بازدید و در نتیجه از انبار این داروخانه‌ها بیش از هشت هزار قلم داروی خارج از شبکه توزیع کشف شد.

این مقام انتظامی، ارزش این محموله کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان بیش از دو میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: دو واحد داروخانه متخلف پلمب و متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده اند.