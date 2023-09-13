به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از طرف استاندار البرز عزت اله افضلی به عنوان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری البرز منصوب شد.

در متن این حکم از سوی مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است:

جناب آقای عزت اله افضلی سلام علیکم با عنایت به مراتب شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در گام دوم انقلاب اسلامی و با روحیه جهادی، قانونمنداری، عدالت محوری، فسادستیزی و پاکدستی در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام سیاست‌های دولت مردمی ایران قوی با بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه و مستعد در جهت توسعه شاخص‌های اقتصادی استان از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، بهره وری، صادرات، ساماندهی، نظارت و تنظیم بازار فعال کردن واحدهای راکد و غیرفعال تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای خدمت به مردم شریف استان البرز کوشا باشید.

توفیق جنابعالی را در ایفای کامل وظایف سازمانی از درگاه خداوند منان و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) خواستارم.

عزت اله افضلی با مدرک دکتری مدیریت صنعتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی فعالیت داشته به عنوان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری به عنوان یک مدیر بومی استان معرفی شد.