به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم یادواره شهدای آبعلی و هفته دفاع مقدس که در بخش رودهن و با حضور رضا طاهرخانی فرماندار دماوند، موسوی منش شهردار رودهن، شریف آهی رئیس شورای اسلامی شهر آبعلی، قربانی سرپرست شهرداری آبعلی، محمد وکیلی دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و سایر مسئولین ادارات و تعدادی از خانواده معظم شهدا و معتمدین در دفتر امام جمعه بخش رودهن برگزار شد اظهار داشت: در این جلسه در خصوص برگزاری مراسم یادواره شهدای شهر آبعلی و هفته دفاع مقدس، تصمیم گیری و وظایف محوله ادارات برای برگزار شدن هرچه باشکوه‌تر این مراسم ابلاغ شد.

امام جمعه بخش رودهن گفت: فرهنگ شهدا، مایه حیات معنوی جامعه است.

وی با بیان اینکه شهدا سرمایه‌ها و گنجینه‌های معنوی این ملت هستند عنوان داشت: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا از نیازهای اساسی و یک وظیفه همگانی اسلامی و انقلابی است.