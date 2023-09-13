ترافیک سنگین در محور آزاد راه تهران - شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارزانی، سرپرست پلیس راه تهران بزرگ گفت: با شروع تعطیلات پیش روز در پایان هفته و ابتدای هفته بعد، برخی از محورهای خروجی شهر تهران به استان‌ها اطراف، خصوصاً محور تهران - شمال، با حجم زیاد تردد خودروها روبرو شده است که این مساله به ایجاد ترافیک سنگین منجر شده است.

این مقام انتظامی، تصریح کرد: حدفاصل تونل شماره ۱۰ تا تونل شماره ۱۸ آزاد راه تهران - شمال، در حال حاضر ترافیک سنگین را شاهد هستیم و از شهروندان و خصوصاً رانندگان درخواست می‌کنیم که نسبت به هشدارهای پلیس راه، راهداری و راهنمایی و رانندگی توجه کنند تا با مشکلی روبرو نشوند.

وی با تاکید بر این که رانندگان در هنگام سفر باید تمام نکات ایمنی، راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، افزود: هوشیاری کامل و رعایت تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی در طول سفر از وظایف رانندگان و همراهان آنها است و پلیس در این زمینه تاکید خاصی دارد.

سرهنگ ارزانی، ادامه داد: در تمامی مقاطع و معابر خروجی شهر تهران، تیم‌های پلیس راه تهران بزرگ، به همراه نیروهای امدادی و اورژانس برای روان سازی ترافیک و تأمین نظم عبور و مرور، حضور مستمر دارند و شهروندان می‌توانند در صورت روبرو شدن با مشکلات ترافیکی و اتفاقات در طول سفر با شماره تلفن اضطراری ۱۱۰ با پلیس در ارتباط باشند.



