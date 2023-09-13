به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری در جریان بازدید از ایستگاه خدمترسانی به زائران پیاده در جادههای منتهی به مشهد، اظهار کرد: با حجم انبوه زائران حضرت رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، حمل و نقل میتواند پاشنه آشیل خدمترسانی به این حجم از زائر شود.
وی ادامه داد: خدمترسانی به این زائران یک عملیات ترابری سنگین را میطلبد و مجموعه راه و شهرسازی در حوزه هوایی، ریلی، جادهای و حمل و نقل عمومی با بسیج تمام امکانات تلاش دارد تا بعد از برنامه سفرهای اربعین، ایام پایانی ماه صفر به خوبی مدیریت شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از نظر خدماتی در اربعین شرایط به خوبی مدیریت شد و بیش از ۷۰ درصد از زائران اربعین از خدمترسانی رضایت داشتند و این در حالی است که مردم در این امر پای کار بودند.
وی ضمن تمجید از برنامهریزی استانداری خراسان رضوی برای استقبال از زائران حضرت رضا (ع) گفت: در حوزه کارهای زیر ساختی، هزار و ۲۰۰ کیلومتر آسفالتریزی و بهسازی مسیر دسترسی به مشهد طی دو سال گذشته انجام شد تا زیارت در این مسیرها تسهیل شود.
منصوری افزود: اصل خدمترسانی در ایام سوگواری دهه آخر صفر بر عهده مردم است و با هماهنگی و انسجامی که مسئولان استان دارند، امیدواریم شرایط خدمترسانی بهخوبی انجام شود.
وی اضافه کرد: تا امروز دو میلیون زائر وارد خراسان رضوی شده است و این نشان میدهد با لطف خدا، استقبال از برنامههای آخر صفر از سالهای قبل بیشتر است و پیشبینی هشت میلیون زائر را داریم.
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