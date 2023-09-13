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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

معاون اجرایی رئیس جمهور:

حمل و نقل می‌تواند پاشنه آشیل خدمت‌رسانی به زائران شود

حمل و نقل می‌تواند پاشنه آشیل خدمت‌رسانی به زائران شود

مشهد- معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با حجم انبوه زائران حضرت رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، حمل و نقل می‌تواند پاشنه آشیل خدمت‌رسانی به این حجم از زائر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری در جریان بازدید از ایستگاه خدمت‌رسانی به زائران پیاده در جاده‌های منتهی به مشهد، اظهار کرد: با حجم انبوه زائران حضرت رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، حمل و نقل می‌تواند پاشنه آشیل خدمت‌رسانی به این حجم از زائر شود.

وی ادامه داد: خدمت‌رسانی به این زائران یک عملیات ترابری سنگین را می‌طلبد و مجموعه راه و شهرسازی در حوزه هوایی، ریلی، جاده‌ای و حمل و نقل عمومی با بسیج تمام امکانات تلاش دارد تا بعد از برنامه سفرهای اربعین، ایام پایانی ماه صفر به خوبی مدیریت شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از نظر خدماتی در اربعین شرایط به خوبی مدیریت شد و بیش از ۷۰ درصد از زائران اربعین از خدمت‌رسانی رضایت داشتند و این در حالی است که مردم در این امر پای کار بودند.

وی ضمن تمجید از برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی برای استقبال از زائران حضرت رضا (ع) گفت: در حوزه کارهای زیر ساختی، هزار و ۲۰۰ کیلومتر آسفالت‌ریزی و بهسازی مسیر دسترسی به مشهد طی دو سال گذشته انجام شد تا زیارت در این مسیرها تسهیل شود.

منصوری افزود: اصل خدمت‌رسانی در ایام سوگواری دهه آخر صفر بر عهده مردم است و با هماهنگی و انسجامی که مسئولان استان دارند، امیدواریم شرایط خدمت‌رسانی به‌خوبی انجام شود.

وی اضافه کرد: تا امروز دو میلیون زائر وارد خراسان رضوی شده است و این نشان می‌دهد با لطف خدا، استقبال از برنامه‌های آخر صفر از سال‌های قبل بیشتر است و پیش‌بینی هشت میلیون زائر را داریم.

کد مطلب 5885527

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