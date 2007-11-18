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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۱۳

احداث 15 فروشگاه عرصه محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی

احداث 15 فروشگاه عرصه محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی از راه اندازی 15 فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی و دامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب،علی شایان مهر عص رامروز در جریان بازدید معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون کشور از مراحل پایانی احداث دومین سیلوی بزرگ آذربایجان غربی گفت: این فروشگاه ها تا پایان سال در بسیاری از شهرهای استان راه اندازی و با قیمت مناسب محصولات کشاورزی به مردم از طریق این فروشگاهها عرضه خواهد شد.

وی هدف از راه اندازی این فروشگاهها را عرضه محصولات کشاورزی و دامی به منظور حمایت از تولید کنندگان، تنظیم بازار و حذف واسطه ها عنوان کرد.

شایان مهر ادامه داد: عملیات احداث سیلوی پنج هزار تنی میاندوآب هم تا پایان سال جاری پایان خواهد یافت.

وی یادآورشد: این سیلو در سه هزار و 600 متر مربع زیر بنا با سه میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار ملی احداث می شود و از نظر طرح و ظرفیت دومین سیلوی استان به شمار می رود.

در ادامه با حضور مسئولان تعاون روستایی کشور از فروشگاه تازه تاسیس عرضه محصولات میاندوآب بازدید به عمل آمد.

کد مطلب 588553

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