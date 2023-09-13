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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

فرمانده مرزبانی فراجا خبر داد؛

هلاکت عامل حمله به نیروهای نظامی و انتظامی در مرز سراوان

هلاکت عامل حمله به نیروهای نظامی و انتظامی در مرز سراوان

زاهدان- فرمانده مرزبانی فراجا از هلاکت شرور سابقه دار عامل حمله به نیروهای نظامی و انتظامی و کشف ۶۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی، سردار احمدعلی گودرزی اظهار کرد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در مرزهای شهرستان سراوان مطلع و با اجرای عملیاتی برنامه ریزی شده و هدفمند، موفق به کشف مواد مخدر شدند.

وی افزود: بعد از چند شبانه روز کار اطلاعاتی و شناسایی محل تردد احتمالی قاچاقچیان، دلاور مردان هنگ مرزی سراوان با تسلط اطلاعاتی نسبت به کنترل و انسداد مسیرهای تردد قاچاقچیان اقدام و با انجام عملیاتی مسلحانه، هدفمند و سریع، موفق به زمین‌گیر کردن قاچاقچیان و هلاکت یک تن از آنان شدند.

فرمانده مرزبانی ادامه داد: در این عملیات سنگین و در درگیری مسلحانه مقدار ۶۲۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش و تعداد دو قبضه سلاح جنگی به همراه ۱۱ تیغه خشاب و ۲۳۱ فشنگ مربوطه و یک دستگاه خودرو هایلوکس کشف شد.

وی اظهار کرد: پس از احراز هویت و استعلام‌های به عمل آمده از سوابق فرد به هلاکت رسیده محرز شد، معدوم «صابهان شهنوازی»، معروف به صاحب خان گمشادزهی، مدت هاست در حمله به نیروهای نظامی و انتظامی شرکت گسترده داشته و یکی از عوامل شهادت ۲۱ نفر از کارکنان فراجا و همچنین عامل زخمی شدن تعدادی دیگر از همکاران بوده است.

شایان ذکر است این شرور، سابقه قتل و گروگانگیری مسلحانه تعدادی از مردم مرزنشین را نیز در پرونده خود دارد.

کد مطلب 5885536

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    نظرات

    • غلامحسین IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
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      دستمریزاد انشالله آنقدر مرزها امن گردد که کسی جرات شرارت نداشته باشد وبایستی ازتجهیزات وپهبادهای شناسایی استفاده گردد وگذرگاهای مرزی وکوره راههای مرزی به طور شبانه روزی دررصدکامل باشد تا خدای ناخواسته غافلگیر نشویم وبتوانیم ضربات سنگینی براشرار بزنیم
    • حسین IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      0 0
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      چقدر توخوب تفسیر میکنی
    • جمیله خاتون عسکری IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      0 0
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      خداوند حفظتان کند .فی امان الله.

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