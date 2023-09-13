هلاکت عامل حمله به نیروهای نظامی و انتظامی در مرز سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی، سردار احمدعلی گودرزی اظهار کرد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در مرزهای شهرستان سراوان مطلع و با اجرای عملیاتی برنامه ریزی شده و هدفمند، موفق به کشف مواد مخدر شدند.

وی افزود: بعد از چند شبانه روز کار اطلاعاتی و شناسایی محل تردد احتمالی قاچاقچیان، دلاور مردان هنگ مرزی سراوان با تسلط اطلاعاتی نسبت به کنترل و انسداد مسیرهای تردد قاچاقچیان اقدام و با انجام عملیاتی مسلحانه، هدفمند و سریع، موفق به زمین‌گیر کردن قاچاقچیان و هلاکت یک تن از آنان شدند.

فرمانده مرزبانی ادامه داد: در این عملیات سنگین و در درگیری مسلحانه مقدار ۶۲۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش و تعداد دو قبضه سلاح جنگی به همراه ۱۱ تیغه خشاب و ۲۳۱ فشنگ مربوطه و یک دستگاه خودرو هایلوکس کشف شد.

وی اظهار کرد: پس از احراز هویت و استعلام‌های به عمل آمده از سوابق فرد به هلاکت رسیده محرز شد، معدوم «صابهان شهنوازی»، معروف به صاحب خان گمشادزهی، مدت هاست در حمله به نیروهای نظامی و انتظامی شرکت گسترده داشته و یکی از عوامل شهادت ۲۱ نفر از کارکنان فراجا و همچنین عامل زخمی شدن تعدادی دیگر از همکاران بوده است.

شایان ذکر است این شرور، سابقه قتل و گروگانگیری مسلحانه تعدادی از مردم مرزنشین را نیز در پرونده خود دارد.