دستگیری سارقان خودرو در شیروان

سرهنگ حسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودروی سواری در شهرستان شیروان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شیروان در ادامه با اشاره به اینکه مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ امام علی (ع) با همکاری پلیس آگاهی، با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر متهم سابقه دار و کشف سه دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت مسروقه شدند، افزود: در بازجویی‌های صورت گرفته متهمان دستگیر شده به ۳ فقره سرقت خودروی دیگر و ۶ فقره محتویات و قطعات خودرو در شهرستان اعتراف که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ صالحی در پایان با بیان اینکه پلیس به صورت شبانه‌روزی برای ارتقا امنیت و مبارزه با مجرمان و متخلفان در حال تلاش است از مردم خواست ضمن هوشیاری در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.