به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اله قربانعلی دری نجف آبادی در همایش پیشگیری از وقوع جرم که در گرگان تشکیل شده بود بیان کرد: بحث پیشگیری از وقوع جرم در راس امور باید مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه های ذیربط در جامعه در خصوص جرائم و پیشگیری از وقوع آن باید با تعامل یکدیگر در جهت ایجاد امنیت حرکت کنند و با اتخاذ روشی حکیمانه و منطقی در این راه گام برداشته و از طرف مقابل فضا آنچنان آزادانه نباشد که عناصر فرصت طلب سوء استفاده کنند.

وی افزود: باید تمام تلاش ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام شود و در مواردی که پیشگیری موثر واقع نشده و جرمی رخ می دهد باید در مرحله بعدی با مراقبت، مدیریت، هدایت واصلاح، ضایعات ناشی از جرم را به حداقل رسانید.

دری نجف آبادی خاطر نشان کرد: در خصوص مواد مخدر باید جامعه را به سمتی سوق داد که در مقابل این بیماری و فساد واکسینه شود، که این امر نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

دادستان کل کشور در خصوص نقش مردم در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم گفت: نقش مردم و مشارکت مردمی در برقراری امنیت، عدالت و در جلوگیری از این آلودگی ها در سلامت اجتماعی کشور بسیار موثر است.