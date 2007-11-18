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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

دری نجف آبادی:

بحث پیشگیری از وقوع جرم در راس امور باید مورد توجه قرار گیرد

بحث پیشگیری از وقوع جرم در راس امور باید مورد توجه قرار گیرد

دادستان کل کشور گفت: مردم باید با آگاهی عمیق و همه جانبه همگام با مسئولین، جامعه را از لوث وجود آلودگیهای مختلف پاک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اله قربانعلی دری نجف آبادی در همایش پیشگیری از وقوع جرم که در گرگان تشکیل شده بود بیان کرد: بحث پیشگیری از وقوع جرم در راس امور باید مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه های ذیربط در جامعه در خصوص جرائم و پیشگیری از وقوع آن باید با تعامل یکدیگر در جهت ایجاد امنیت حرکت کنند و با اتخاذ روشی حکیمانه و منطقی در این راه گام برداشته و از طرف مقابل فضا آنچنان آزادانه نباشد که عناصر فرصت طلب سوء استفاده کنند.

وی افزود: باید تمام تلاش ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام شود و در مواردی که پیشگیری موثر واقع نشده و جرمی رخ می دهد باید در مرحله بعدی با مراقبت، مدیریت، هدایت واصلاح، ضایعات ناشی از جرم را به حداقل رسانید.

دری نجف آبادی خاطر نشان کرد: در خصوص مواد مخدر باید جامعه را به سمتی سوق داد که در مقابل این بیماری و فساد واکسینه شود، که این امر نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

دادستان کل کشور در خصوص نقش مردم در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم گفت: نقش مردم و مشارکت مردمی در برقراری امنیت، عدالت و در جلوگیری از این آلودگی ها در سلامت اجتماعی کشور بسیار موثر است.

کد مطلب 588556

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