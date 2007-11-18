رشته دانشگاهی ادبیات کودک تاسیس می شود / مصوبه در وزارت علوم است

مرتضی خسرونژاد، عضو هیئت علمی و مدیر بخش ادبیات کودک دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقدمات تاسیس این رشته دانشگاهی، گفت: ما در اساسنامه مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز چند مقوله را پیش بینی کرده ایم که یکی از آنها راه اندازی رشته ای دانشگاهی با عنوان ادبیات کودک در مقطع تحصیلی فوق لیسانس است که در این صورت، برای نخستین بار در کشور رشته ای با این عنوان راه خواهد افتاد.

وی افزود: ما برای این کار برنامه مربوط به این رشته را در مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز نوشتیم و کلیه دروس و واحدهای مربوطه را با توجه به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد پیش بینی کردیم که در آن جنبه های بومی و فرهنگی چنین رشته ای را در ایران درنظر گرفتیم. این طرح سپس به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه شیراز قرار گرفت و سه ماه قبل برای تصویب نهایی به وزارت علوم و مشخصاً شورای گسترش آن ارسال شد که البته هنوز جوابی در مورد تصویب یا عدم تصویب آن به ما نداده اند. البته موضوع درحال انجام مراحل قانونی و اداری خودش است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز اضافه کرد: با این وجود و با توجه به تاکید مسئولان وزارت علوم بر همکاری دانشگاه ها در تاسیس رشته های جدید، ما بسیار امیدواریم که پیشنهاد مصوب دانشگاه هرچه زودتر به تصویب وزارتخانه هم برسد و از سال آینده در دفترچه کنکور سال 87 برای مقطع فوق لیسانس قرار بگیرد.

خسرونژاد با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در پرداختن به ادبیات کودک در دانشگاه هایشان، گفت: در برخی کشورها این رشته حتی در مقطع دکتری هم تدریس می شود اما ما برای گام نخست مقطع فوق لیسانس آن را در دانشگاه شیراز تاسیس می کنیم و ارتقای آن به عهده وزارت علوم است.

این استاد دانشگاه، پتانسیل علمی و آکادمیک کشور را برای تاسیس و گسترش رشته ادبیات کودک بسیار خوب توصیف کرد و افزود: خوشبختانه هم در شیراز و هم در شهرهای دیگری مانند تهران، اساتید مجرب و علاقه مندی در این حوزه فعالیت دارند و با وجود اینکه ما چندی پیش از وجود و توان قیصر امین پور در این رشته محروم شدیم، اساتید همپای او و کسانی که می توانند خود را به روز کنند، کم نیستند.

وی با تاکید بر اهمیت تاسیس چنین رشته ای در کشور و نیاز جامعه علمی ایران به آن، اضافه کرد: این کار اتفاق مهمی خواهد بود و انجام آن نیازمند مساعدتی ملی است و حمایت تمامی مسئولان علمی، اساتید برجسته و علاقمندان این حوزه را می طلبد.