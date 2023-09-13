مدیران موفق مدارس همدل توسط کمیته امداد استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن عصر چهارشنبه در آئین تجلیل و تقدیر از مدیران برتر مدارس همدل که در اداره کل کمیته امداد استان بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: کمیته امداد این افتخار را دارد که از ابتدای تأسیس تاکنون خدمات ارزشمندی به نیازمندان ارائه داده است که اجرای برنامه‌های فرهنگی و کمک به توانمندسازی فرهنگی خانواده‌های نیازمند یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های این نهاد است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: طرح مدارس همدل با هدف توسعه و ترویج فرهنگ خیر و احسان در مدارس، ارتقا کیفیت فعالیت‌های پرورشی و آموزشی مدارس و شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به تحصیل در کمیته امداد اجرایی شده است.

روشن خاطر نشان کرد: در طرح مدارس همدل که با همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش انجام می‌شود، دانش آموزان نیازمند به صورت رایگان ثبت نام می‌شوند تا از بابت هزینه‌های تحصیلی و دیگر برنامه‌های آموزشی هزینه‌ای از آنها دریافت نشود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۴ هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند گفت: تعداد مدارس همدل در استان ۵۶ مدرسه است که ۲۴۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

روشن خاطر نشان کرد: در این طرح علاوه بر برگزاری کلاس‌های خصوصی و تقویتی برای دانش‌آموزان موردحمایت، دوره‌های ورزشی و فرهنگی نیز در مدارس همدل اجرا می‌شود.