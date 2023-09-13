به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد آدینه پور اظهار کرد: مصرف در استان هرمزگان به دو بخش صنایع سنگین و مشترکان خرد و صنایع کوچک که اصطلاحاً آن‌ها را مشترکان تغذیه‌شونده از شرکت‌های توزیع می‌نامند، تقسیم می‌شود.

وی افزود: در بخش صنایع سنگین در ۵ ماهه نخست امسال، مصرف برق ۳ میلیون و ۱۹ هزار مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳.۸ رشد داشته است.

مدیرعامل برق منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: در بخش مشترکان خرد و صنایع کوچک که بیشتر این بخش در استان شامل مشترکان خانگی می‌شود، مصرف برق با ۷ میلیون و ۱۶۸ هزار مگاوات ساعت نسبت به دوره مشابه پارسال، ۲.۶ رشد داشته است. در مجموع در استان هرمزگان ۱۰ میلیون و ۱۷۸ هزار مگاوات ساعت برق مصرف شده که نسبت به پارسال ۲.۹ درصد رشد داشته است.

به گفته آدینه پور، تاکنون در زمینه طرح پاداش مدیریت مصرف برق، ۴۰۷ هزار قبض صادرشده معادل با ۵۶ درصد کل قبوض صادره، مشمول پاداش شده‌اند که از این تعداد ۱۲۰ هزار مشترک خانگی علاوه بر دریافت قبض رایگان بستانکار شده‌اند که در ماه‌های آینده و قبض‌های بعدی می‌توانند دریافت کنند.

وی در مورد قطعی برق صنایع مهم استان در طول تابستان و شیوه های اصلاح این رویه توضیحی نداد.