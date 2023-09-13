اعلام محدودیت ترافیکی در محور قدیم «قزوین – رشت»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ذاکری منش، اظهار کرد: با توجه به تقارن تعطیلات ایام رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شهادت حضرت امام رضا (ع) و تعطیلات آخر هفته به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم قزوین - رشت و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه در محور قدیم قزوین - رشت و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: از رانندگان انواع تریلر، کامیون و کامیونت تقاضا می‌شود نسبت به محدودیت‌های اعلام شده توجه نموده و برای اجرای آنها همکاری لازم را با کارکنان پلیس راه استان داشته باشند.