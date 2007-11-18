به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صولی با اشاره به شناسایی، ساماندهی و تجلیل از جوانانی که از طرف سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی به عنوان نمونه، نخبه و برتر به سازمان معرفی می شوند، گفت: در این راستا از جشنواره ها، همایش ها و برنامه هایی که تحت عنوان تجلیل از این جوانان نخبه برگزار می شود، حمایت خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت سازمان ملی جوانان از نخبگان در سال های گذشته گفت: این حمایت ها به صورت موردی و از طریق معرفی نمایندگی های سازمان و نهادها و دستگاه های دولتی، انجام شده است. شناسایی، ساماندهی وتجلیل از اقدامات بدیع و علمی، برگزاری جشنواره ها و همایش ها، تجلیل از شرکت کنندگان در مسابقات داخل و خارج از کشور از جمله محورهای اجرایی این طرح هستند.

مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان در خصوص نحوه اجرای طرح گفت: فعالیت های مربوط به این طرح از تیرماه سال جاری آغاز شده است که با همکاری نهادها و دستگاه های مسئول سراسر کشور در دو سطح دانش آموزی و جوانان انجام می شود.

وی ارتقاء روحیه پژوهش و خلاقیت و رشد فکری و علمی جوانان و نیز ارتقاء سطح مشارکت و ایجاد انگیزه برای دستیابی به دستاوردهای علمی جوانان را از اهداف این طرح اعلام کرد و گفت: زمینه سازی برای رشد فکری، علمی و ارتقاء سطح مشارکت همه جانبه جوانان در فرآیند توسعه پایدار کشور، از دغدغه های سازمان است و پیش بینی می شود که پس از اجرای این طرح، توجه به بخشی از نیازهای جوانان نخبه و استمرار روحیه پژوهش در بین این جوانان حاصل شده و باعث ایجاد روحیه امید به آینده و نیز انگیزه مثبت برای رشد و تکاپو در این جوانان شود.