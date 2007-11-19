20 هزار جلد کتاب آموزش مدیریت بحران در مدارس کرمان توزیع شد

محمدعلی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : با هدف ارتقاء آگاهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوه برخورد با خطرات ناشی از زلزله، تعداد 20 هزار جلد کتاب کمک آموزشی در مدارس شهر کرمان توزیع شد .

وی خاطرنشان کرد

از آنجا که بهترین گزینه برای آشنایی خانواده، آموزش پایه ای به افراد است، طرح آموزش کودکان انجام شده است

علوی بیان داشت

برای آشنایی بیشتر خانواده ها با اقدامات ضروری در مواقع بحران، کلاسهای رایگان آموزش بحران بصورت هفتگی در مساجد برگزار می شود و آموزشهای کمک های اولیه و آتش نشانی در آن ارائه می شود.