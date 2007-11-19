20 هزار جلد کتاب آموزش مدیریت بحران در مدارس کرمان توزیع شد

محمدعلی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف ارتقاء آگاهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوه برخورد با خطرات ناشی از زلزله، تعداد 20 هزار جلد کتاب کمک آموزشی در مدارس شهر کرمان توزیع شد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بهترین گزینه برای آشنایی خانواده، آموزش پایه ای به افراد است، طرح آموزش کودکان انجام شده است.
علوی بیان داشت: برای آشنایی بیشتر خانواده ها با اقدامات ضروری در مواقع بحران، کلاسهای رایگان آموزش بحران بصورت هفتگی در مساجد برگزار می شود و آموزشهای کمک های اولیه و آتش نشانی در آن ارائه می شود.
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