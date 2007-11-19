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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

20 هزار جلد کتاب آموزش مدیریت بحران در مدارس کرمان توزیع شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان از توزیع 20 هزار جلد کتاب آموزشی در مدارس کرمان خبر داد.

محمدعلی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف ارتقاء آگاهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوه برخورد با خطرات ناشی از زلزله، تعداد 20 هزار جلد کتاب کمک آموزشی در مدارس شهر کرمان توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بهترین گزینه برای آشنایی خانواده، آموزش پایه ای به افراد است، طرح آموزش کودکان انجام شده است.

علوی بیان داشت: برای آشنایی بیشتر خانواده ها با اقدامات ضروری در مواقع بحران، کلاسهای رایگان آموزش بحران بصورت هفتگی در مساجد برگزار می شود و آموزشهای کمک های اولیه و آتش نشانی در آن ارائه می شود.

کد مطلب 588615

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