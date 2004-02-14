اقليت هاي ديني كشور در مجلس هفتم 5 نماينده دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" 5 نماينده اقليت هاي ديني كشور ، بر اساس تقسيم بندي و مراكز زير انتخاب و وارد مجلس مي شوند:
1- زرتشتيان سراسر كشور ؛ يك نماينده به مركزيت تهران
2- كليميان سراسر كشور ؛ يك نماينده به مركزيت تهران
3-مسيحيان آشوري و كلداني سراسر كشور ؛ يك نماينده به مركزيت تهران
4- مسيحيان ارمني جنوب ايران ؛ يك نماينده به مركزيت تهران
5- مسيحيان ارمني شمال ايران؛ يك نماينده به مركزيت تهران
شايان ذكر است در انتخابات اين دوره 8 نامزدانتخاباتي براي كسب نمايندگي زرتشتيان ، 3 نامزد براي كسب نمايندگي كليميان ، 4 نامزد براي كسب نمايندگي مسيحيان آشوري و كلداني ، 3 نامزد براي كسب نمايندگي مسيحيان ارمني جنوب ايران و 4 نامزد براي كسب نمايندگي مسيحيان ارمني شمال ايران درمجلس هفتم به رقابت مي پردازند.
در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 5 نماينده از سوي اقليت هاي ديني كشورمان انتخاب و راهي مجلس خواهند داشت.
