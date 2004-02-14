اقليت هاي ديني كشور در مجلس هفتم 5 نماينده دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" 5 نماينده اقليت هاي ديني كشور ، بر اساس تقسيم بندي و مراكز زير انتخاب و وارد مجلس مي شوند:

1- زرتشتيان سراسر كشور ؛ يك نماينده به مركزيت تهران

2- كليميان سراسر كشور ؛ يك نماينده به مركزيت تهران

3-مسيحيان آشوري و كلداني سراسر كشور ؛ يك نماينده به مركزيت تهران

4- مسيحيان ارمني جنوب ايران ؛ يك نماينده به مركزيت تهران

5- مسيحيان ارمني شمال ايران؛ يك نماينده به مركزيت تهران

شايان ذكر است در انتخابات اين دوره 8 نامزدانتخاباتي براي كسب نمايندگي زرتشتيان ، 3 نامزد براي كسب نمايندگي كليميان ، 4 نامزد براي كسب نمايندگي مسيحيان آشوري و كلداني ، 3 نامزد براي كسب نمايندگي مسيحيان ارمني جنوب ايران و 4 نامزد براي كسب نمايندگي مسيحيان ارمني شمال ايران درمجلس هفتم به رقابت مي پردازند.