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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

وزیر تعاون:

امسال 10 استان کشور صاحب بنیاد توسعه و کارآفرینی می شوند

امسال 10 استان کشور صاحب بنیاد توسعه و کارآفرینی می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: محمد عباسی از تشکیل بنیاد توسعه و کارآفرینی در 10 استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وزیر تعاون صبح امروز در آیین راه اندازی بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون آذربایجان غربی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون در کشور راه اندازی شده است.

وی، شناسایی فرصتها و مزیت های سرمایه گذاری در منطقه، شناسایی، توانمند سازی، گروه بندی و سازماندهی کارجویان، سرمایه گذاران و کارآفرینان، پیگیری و اقدام به تاسیس شرکتهای مادر، تهیه و اجرای طرحها و برنامه های جامع کسب و کار، اجرای طرح های بزرگ صنعتی و عمرانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی را از مهمترین اهداف راه اندازی بنیادهای کار آفرینی و تعاون اعلام کرد.

بنیاد توسعه و کارآفرینی آذربایجان غربی با 600 متر مربع زیر بنا در سه طبقه احداث شده است.

ساختمان این بنیاد دارای مکان های ویژه برگزاری همایش، کارگروه های مختلف و محل فعالیت های ستادی است.

کد مطلب 588638

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