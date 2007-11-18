امسال 10 استان کشور صاحب بنیاد توسعه و کارآفرینی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وزیر تعاون صبح امروز در آیین راه اندازی بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون آذربایجان غربی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون در کشور راه اندازی شده است.

وی، شناسایی فرصتها و مزیت های سرمایه گذاری در منطقه، شناسایی، توانمند سازی، گروه بندی و سازماندهی کارجویان، سرمایه گذاران و کارآفرینان، پیگیری و اقدام به تاسیس شرکتهای مادر، تهیه و اجرای طرحها و برنامه های جامع کسب و کار، اجرای طرح های بزرگ صنعتی و عمرانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی را از مهمترین اهداف راه اندازی بنیادهای کار آفرینی و تعاون اعلام کرد.

بنیاد توسعه و کارآفرینی آذربایجان غربی با 600 متر مربع زیر بنا در سه طبقه احداث شده است.

ساختمان این بنیاد دارای مکان های ویژه برگزاری همایش، کارگروه های مختلف و محل فعالیت های ستادی است.