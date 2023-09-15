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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

مدیر عامل هلال احمر گیلان خبر داد؛

پوشش ۱۵ هزار نفری هلال احمر گیلان به مسافران در محور لوشان- رشت

پوشش ۱۵ هزار نفری هلال احمر گیلان به مسافران در محور لوشان- رشت

رشت- مدیرعامل هلال احمر گیلان از پوشش ۱۵ هزار نفری هلال احمر گیلان به مسافران در محور لوشان- رشت خبر داد.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هلال احمر گیلان در محور لوشان- رشت به بیش از ۱۵ هزار نفر پوشش امدادی و ارائه اقلام ضروری به مسافران داده است.

وی با بیان اینکه با توجه حجم ورود مسافر به گیلان که منجر به ترافیک سنگین شده است، افزود: نیروهای امدادی بر همین اساس به ارائه خدمت به مسافران اقدام کرده است.

هادی سلیمی اضافه کرد: پوشش امدادی توسط تیم‌های عملیاتی واکنش سریع معاونت امداد و نجات استان و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر از شهرستان‌های رشت، فومن، شفت و لاهیجان با توان ۷۵ نفر در حال انجام می‌باشد و افزود: لجستیک بکار گرفته شده در این عملیات ۶ دستگاه وانت کمک دار، یک دستگاه کامیونت فوسو، ۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه خودرو نجات ۲ دستگاه خودرو پشتیبانی سمند و هایلوکستک کابین ،۳ دستگاه موتورسیکلت می‌باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه در این عملیات بیش از ۵ هزار آب معدنی در بین مسافران توزیع شده است، ادامه داد: نیروهای امدادی استان تا روان شدن ترافیک در کنار مسافران خواهند بود.

کد مطلب 5886391

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