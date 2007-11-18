تعاونی های مسکن فرهنگیان خواستار استفاده از امتیازات انبوه سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تدین امروز صبح در جمع خبرنگاران در مورد مسائل و فعالیتهای تعاونی های مسکن فرهنگیان استان تهران، گفت: در استان تهران به تناسب موقعیت جغرافیایی 20 گانه و شهرستانهای تهران و همچنین نیازهای متفاوت فرهنگیان، 75 تعاونی مسکن فعالیت دارد.

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران از فعالیت حدود 40 شرکت تعاونی مسکن در شهر تهران از اوایل انقلاب خبر داد و اظهار داشت: این تعداد تعاونی مسکن توانستند تاکنون در شهر تهران 25 هزار واحد را واگذار نمایند که این رقم تا 5 سال آینده بدون استفاده از زمینهای دولتی به 12 هزار واحد مسکونی افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هر تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران، به طور تقریبی حدود 400 عضو پذیرفته است و در زمینه معرفی شرکتهای تعاونی مسکن واجد شرایط ساخت و احداث واحدهای مسکونی تاکنون 11 تعاونی مسکن به هشتگرد و شهر جدید پرند معرفی شده است.

تدین یکی از موانع و مشکلات کار تعاونی های مسکن را پس از 25 سال فعالیت ساخت و ساز، انبوه ساز تلقی نشدن آنها عنوان کرد و افزود: با توجه به برنامه های دولت در زمینه کاهش هزینه های ساخت و ساز، پیشنهاد می کنیم که تعاونی های مسکن خود انبوه ساز محسوب شوند و نیاز به تائید شدن از سوی شرکتهای انبوه ساز مسکن فعلی را به دلیل مطالبات و برخی هزینه های اضافی از سوی آنان منتفی شود.

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران ابراز داشت: تعاونی های مسکن حتی حاضر به پرداخت هزینه های نظارتی به دلیل اثبات حقانیت درعملکرد درست خود نیز هستند، که این امر نشان دهنده عدم تمایل این تعاونی ها به اعمال خلاف قانون است.

وی همچنین از خرید دو قطعه زمین با ظرفیت احداث 400 و 600 واحد مسکونی در 6 ماه دوم سال جاری در استان تهران خبر داد و بیان داشت: عدم هماهنگی کامل کارخانجات تولید بتن و هزینه های بالای فولاد نیز باعث ایجاد موانعی بر سر راه اجرای تعهدات به موقع شده است.