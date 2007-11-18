استفاده از ظرفیت‌ های نخبگان دانشگاهی برای حل معضلات کنونی قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام سید محمد آتش ‌زر به همراه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر قم صبح امروز با آیت ‌الله مهدی قاضی رئیس دانشگاه قم دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار مسائل و مشکلات پیرامون حمل و نقل دانشجویان، مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر قم در اتمام پروژه‌های نیمه تمام دانشگاه و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



رئیس شورای اسلامی شهر قم در این دیدار تشکیل کمیته‌ ای مشترک بین دانشگاه و شورای شهر قم را خواستار شد و افزود: دانشگاه قم ظرفیت‌های علمی فراوانی دارد که باید از تجارب استادان و نخبگان این دانشگاه در جهت طراحی فضای شهری و حل معضلات کنونی شهر قم نهایت بهره را برد.



حجت‌ الاسلام آتش ‌زر با تأکید بر استفاده از توان دستگاه ‌های دولتی و مسئولان برای حل مشکلات مراکز علمی و فرهنگی قم خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر قم متشکل از تحصیلکردگان مراکز آموزش عالی، وجهه‌ ای فرهنگی دارد و این شورا برای حل مشکلات و موانع توسعه مراکز علمی و فرهنگی از جمله دانشگاه قم در چارچوب قوانین و مقررات آمادگی کامل دارد.



وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش آیت‌ الله قاضی در بسط و گسترش آموزش عالی قم اظهار داشت: آیت ‌الله قاضی به نظام و قم خدمت بزرگی ارائه کرده است و با وجود مشکلات و موانع فراوان، دانشگاه بزرگی همچون دانشگاه قم را ایجاد کرد.



در این دیدار آیت ‌الله قاضی نیز ضمن ابراز خرسندی از تلاش اعضای شورای اسلامی شهر برای حل مشکلات مردم اظهار داشت: شورای شهر قم با ترکیب جدید، جامع است زیرا مردم، افراد تحصیلکرده و زبده ‌ای را برای برطرف‌ نمودن معضلات شهری انتخاب کرده‌ اند.



رئیس دانشگاه قم مساعدت مسئولان استان در افزایش مسائل رفاهی دانشجویان و توسعه فضای فیزیکی دانشگاه را حائز اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد: با همکاری بیشتر مسئولان استان، اهداف دانشگاه قم محقق شود.