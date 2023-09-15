مشکل آنتن دهی تلفن همراه در شهرستان تنگستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر جمعه در نشست با مدیرعامل مخابرات استان بوشهر عنوان داشت: بر اساس تعاملات، عملکردی و همراهی خوبی که مخابرات داشته است امروزه خیلی خواسته، نیازهای مردم و مسیر توسعه شهرستان فراهم شده است.

وی ادامه داد: در بحث توسعه زیر ساخت‌های شهرستان مانند علمی، فناوری، خدماتی، و خیلی از خدمات دیگر که در حوزه کاهش هزینه زندگی است بخاطر آرامش و رفاهی که می‌تواند برای مردم ایجاد کند باید تلاش بیشتر صورت گیرد.

فرماندار تنگستان افزود: در حوزه مخابراتی تنگستان جاهایی که به مرمت و بازسازی و جاهایی که نیز به توسعه و ایجاد هست باید با توجه به اینکه در آستانه باز گشایی مدارس قرار داریم سریع اقدام شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی شهرستان به لحاظ جمعیتی چهار تا پنج استان باشیم ولی از بعد پراکندگی خصوصاً جمعیت روستایی تنگستان جز شهرستان‌های پر جمعیت به لحاظ روستا در استان هستیم.

لطفی بیان کرد: زیر ساخت‌های لازم برای راه اندازی پایش تصویری در تنگستان که نیاز است مخابرات انجام دهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: در بحث فیبر نوری در پنج روستای تنگستان به طول ۵۳ کیلومتر که اعتبار لازم نیز تخصیص داده شد تاکنون اقدام صورت نگرفته ضروری است در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: نیاز است ساختاری نیروی انسانی در مخابرات شهرستان بازتعریف شود و در بحث ساختمان‌های مخابرات در سطح تنگستان به لحاظ پدافند غیر عامل نیاز است از نظر ایمنی و امنیتی توجه خاصی صورت گیرد.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: موضوع سرقت کابل‌های مخابراتی در سطح تنگستان که سارقان نیز توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند باید این موضوع از نظر حقوقی توسط مخابرات پیگیری لازم انجام شود.

وی خواستار تکمیل اتصال شهرها و روستاهای تنگستان به فیبر نوری شد و افزود: در بعضی از نقاط شهرستان مشکل آنتن دهی تلفن همراه داریم که نیاز است در جهت رفع این مشکل اقدام لازم به عمل آید.