اتحادیه ناشران مبحث حقوق کار را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که پنجم آذر در محل اتحادیه برپا می شود حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حقوق کار - در یک سخنرانی آموزشی با ناشران، کتابفروشان، موزعان و تولیدکنندگان کارت، پوستر و نقشه به گفتگو می نشیند.

رضا یکرنگیان، داود رمضان شیرازی، حسن کیائیان، علی جعفریه، فتح الله فروغی و امیر حسین زادگان از شرکت کنندگان در این نشست آموزشی هستند.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران علاوه بر نشستهای تخصصی کمیسیون آموزش، کلاسهای آموزشی کوتاه مدت و پودمانی نیز برگزار می کند.

نشست یادشده روز دوشنبه از ساعت 14:30 تا 17 در سالن اجتماعات اتحادیه و شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران برگزار می شود. ورود برای ناشران، کتابفروشان، موزعان و تولیدکنندگان کارت، پوستر و نقشه آزاد اعلام شده است.