لزوم توجه مسئولان به بیکاری در استان/موانع تولید و اشتغال رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های این هفته از نماز جمعه شهر یاسوج، افزود: مشکل اصلی استان بیکاری و فقر بوده و مسئولان باید همت مناسبی برای بهبود شرایط به خرج دهند.

وی با بیان اینکه باید موانع تولید در استان برداشته شود. ابراز داشت: دستگاه‌ها در اجرای طرح‌های اشتغال زا همکاری لازم را داشته باشند.

حسینی گفت: نباید جلوی اشتغال زایی در استان گرفته شود.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه خانواده‌های زیادی هستند که چندین جوان بیکار دارند، افزود: باید طرح‌های اشتغال زا در استان توسعه یابد.

حسینی بر رفع مشکلات مسکن جوانان تاکید کرد و بیان داشت: باید ظرفیت ایجاد مسکن نیز در استان توسعه یابد و زمین در اختیار جوانان قرار بگیرد.

حسینی با اشاره ایمان، تقوا و عمل صالح، ابراز داشت: قلب پاک محصول عمل پاک است.