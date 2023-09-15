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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

امام جمعه شهر یاسوج عنوان کرد؛

لزوم توجه مسئولان به بیکاری در استان/موانع تولید و اشتغال رفع شود

لزوم توجه مسئولان به بیکاری در استان/موانع تولید و اشتغال رفع شود

یاسوج_ امام جمعه شهر یاسوج گفت: مسئولان باید برای کاهش بیکاری در استان همت بیشتری به خرج دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های این هفته از نماز جمعه شهر یاسوج، افزود: مشکل اصلی استان بیکاری و فقر بوده و مسئولان باید همت مناسبی برای بهبود شرایط به خرج دهند.

وی با بیان اینکه باید موانع تولید در استان برداشته شود. ابراز داشت: دستگاه‌ها در اجرای طرح‌های اشتغال زا همکاری لازم را داشته باشند.

حسینی گفت: نباید جلوی اشتغال زایی در استان گرفته شود.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه خانواده‌های زیادی هستند که چندین جوان بیکار دارند، افزود: باید طرح‌های اشتغال زا در استان توسعه یابد.

حسینی بر رفع مشکلات مسکن جوانان تاکید کرد و بیان داشت: باید ظرفیت ایجاد مسکن نیز در استان توسعه یابد و زمین در اختیار جوانان قرار بگیرد.

حسینی با اشاره ایمان، تقوا و عمل صالح، ابراز داشت: قلب پاک محصول عمل پاک است.

کد مطلب 5886543

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