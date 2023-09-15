به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به اینکه ائمه اطهار سرمشق همه ما هستند، اظهار کرد: سیره زندگی ائمه بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: افراد با پیروی از ائمه اطهار قطعاً در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند شد.

وی افزود: فلسفه و هدف زیارت امامان و ائمه این است که خودمان را در ترازو و میزان آنها در دنیا و آخرت بگذاریم.

نورمفیدی با بیان اینکه روز قیامت میزان حق است، ادامه داد: وجود امام علی (ع) و فرزندانش همه حق هستند و ما باید نسبت به ائمه آشنایی و معرفت پیدا کنیم و هم اعتقادات و رفتار آنها را مورد توجه خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه انبیا الهی با تقوا و اطاعت خداوند به این مقام رسیدند، ادامه داد: همان گونه که در قرآن و احدایث تاکید شده گرامی‌ترین افراد نزد خداوند باتقواترین افراد هستند.

نورمفیدی اظهار کرد: اگر افراد مخفیانه احسان کنند برابر هفتاد حج ثواب دارد و اگر کسی گناه کند گرفتار خسران الهی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مکتب امامان باید به خوبی به نسل آینده معرفی شود و برای این مهم کتب تاریخی و روایی شیعه و سنی به خوبی مطالعه و سیره ائمه اطهار به صورت کتاب تألیف شود، اظهار کرد: باید با معرفی امامان حقایق و ارزش‌های این بزرگان به گوش جهانیان برسند.

امام جمعه گرگان گفت: امام رضا (ع) را از مدینه به خراسان دعوت کردند تا درگیر توطئه و دسیسه‌های مأمون شود و ایشان با میل و رغبت خودشان به این سفر نیامده بلکه تحمیل شد.

نورمفیدی اظهار کرد: در این سفر نه تنها ایشان مغلوب و شکست نخورد بلکه خورشید وجود امام رضا (ع) روشنایی بیشتری از ایشان منتشر شد.