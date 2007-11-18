علی سرتیپی در توضیح بیشتر این خبر به خبرنگار مهر گفت: "فروش فیلم "اتوبوس شب" روز شنبه 26 آبان در سینما قدس به مرز یک میلیون تومان رسید و فروش آن در پایان روز گذشته در کلیه سینماهای نمایش‌دهنده از سقف سه میلیون تومان گذشت. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نیز این فروش افزایش پیدا کند."

وی دلایل توفیق این فیلم را در اکران عمومی ارتباط مخاطب با آن و اعتبار کیومرث پوراحمد عنوان و خاطرنشان کرد: "علاوه بر این موفقیت‌های "اتوبوس شب" در جشنواره‌های داخلی و حضور موفق آن در جوایز آسیا پاسیفیک نیز در استقبال مردم از فیلم نقشی بسزا دارد. ضمن اینکه فیلم در جشنواره فجر هم با استقبال مردم رو به رو شد و در نظرسنجی مردمی رتبه خوبی به دست آورد."

سرتیپی در پایان از افزایش تعداد سالن‌های فیلم "اتوبوس شب" خبر داد و گفت: "از چهارشنبه سی‌ام آبان‌ماه سه سالن دیگر به تعداد سینماهای نمایش‌دهنده فیلم اضافه خواهد شد و این فیلم در 12 سالن اکران خود را ادامه خواهد داد."

فیلم سینمایی "اتوبوس شب" با بازی خسرو شکیبایی، محمدرضا فروتن، مهرداد صدیقیان، الناز شاکردوست، احمد کاوری و امیرمحمد زند در سینماهای قدس، فرهنگ، عصر جدید، بلوار، مرکزی، سپید، شاهد، جمهوری و موزه سینما در حال اکران است.