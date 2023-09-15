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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

۸۵ درصد از راه‌های اصلی استان اصفهان چهارخطه است

۸۵ درصد از راه‌های اصلی استان اصفهان چهارخطه است

اصفهان- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون ۸۵ درصد محورهای مواصلاتی بین استانی اصفهان چهار خطه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شاهسوندی اظهار داشت: این حوزه وظیفه احداث باند دوم محورهای مواصلاتی را بر عهده دارد که بصورت بزرگراهی ارتقا می‌یابند؛ همچنین نظارت بر ساختمان‌های دولتی و مطالعه و طرح محورهایی را که قرار است از ۲ خط به چهار خط ارتقا یابند، در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقا راه‌های استان ادامه داد: براین اساس تلاش شده ارتقا تمامی محورهای مواصلاتی در سطح استان که به صورت راه‌های اصلی هستند به چهار خطه در دستور کار قرار گیرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هم اینک اکثر محورهای مواصلاتی بین استانی اصفهان معادل ۸۵ درصد آنها به صورت چهار خطه به اتمام رسیده و مسیرهای باقیمانده نیز در دستور کار قرار گرفته است که در حال احداث و یا در شرف برگزاری مناقصه است؛ همچنین تقریباً بخش عمده‌ای از محورهای اصلی بین شهرستانی نیز انجام شده است.

وی افزود: برپایه بررسی‌های صورت گرفته بیش از یک هزار و ۷۶۰ کیلومتر دیگر از مسیرهای استانی نیاز به ارتقا دارند که این مسیرها بصورت ۳ درجه اولویت بندی شدند.

شاهسوندی اضافه کرد: محورهای درجه اول، مسیرهایی هستند که بر اساس ضریب ترافیکی در اولویت اول قرار دارند که ۴۶۰ کیلومتر از این محورها در سطح استان شناسایی شدند و فرآیند مطالعات آنها آغاز شده است.

وی بیان کرد: مطالعات برخی از این محورهای اولویت‌دار انجام شده که با تکمیل مطالعات مبحث اخذ مجوز ماده ۲۳ و … پیگیری می‌شود.

به گزارش مهر، در زمان حاضر ۴۸۰ کیلومتر آزادراه، بیش از ۲ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲ هزار و ۲۴۵ کیلومتر راه اصلی، یکهزار و ۸۵ کیلومتر راه فرعی و حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان اصفهان وجود دارد.

استان اصفهان با داشتن ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه ناظر به موقعیت ویژه جغرافیایی‌اش، بعنوان چهارراه ترانزیتی کشور، رُتبه نخست حمل بار و رتُبه سوم حمل مسافر را در ایران داراست.

کد مطلب 5886620

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    نظرات

    • فریدون IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
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      لطفا یک راه کنار گذر برای جاده اصفهان..بهارستان ایجاد کنید. متشکرم
    • پارسا IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
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      عذرخواهی میکنم ببخشید ببخشید آقای شاهسوندی محترم راه سازی جواب بنده رو بدید ممنونش میشم جاده محور موته تا کاشان (محور برزک و....) خواهش میکنم التماس میکنم عاجزانه ی سری ب این جاده تقریباشلوغ بزنید چهارخطه کجا بود این جاده رفت و برگشته جاده ی شش متری شایدم کمتر ترو جون عزیزانتون جون مردم بازیچه نشه

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