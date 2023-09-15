به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شاهسوندی اظهار داشت: این حوزه وظیفه احداث باند دوم محورهای مواصلاتی را بر عهده دارد که بصورت بزرگراهی ارتقا می‌یابند؛ همچنین نظارت بر ساختمان‌های دولتی و مطالعه و طرح محورهایی را که قرار است از ۲ خط به چهار خط ارتقا یابند، در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقا راه‌های استان ادامه داد: براین اساس تلاش شده ارتقا تمامی محورهای مواصلاتی در سطح استان که به صورت راه‌های اصلی هستند به چهار خطه در دستور کار قرار گیرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هم اینک اکثر محورهای مواصلاتی بین استانی اصفهان معادل ۸۵ درصد آنها به صورت چهار خطه به اتمام رسیده و مسیرهای باقیمانده نیز در دستور کار قرار گرفته است که در حال احداث و یا در شرف برگزاری مناقصه است؛ همچنین تقریباً بخش عمده‌ای از محورهای اصلی بین شهرستانی نیز انجام شده است.

وی افزود: برپایه بررسی‌های صورت گرفته بیش از یک هزار و ۷۶۰ کیلومتر دیگر از مسیرهای استانی نیاز به ارتقا دارند که این مسیرها بصورت ۳ درجه اولویت بندی شدند.

شاهسوندی اضافه کرد: محورهای درجه اول، مسیرهایی هستند که بر اساس ضریب ترافیکی در اولویت اول قرار دارند که ۴۶۰ کیلومتر از این محورها در سطح استان شناسایی شدند و فرآیند مطالعات آنها آغاز شده است.

وی بیان کرد: مطالعات برخی از این محورهای اولویت‌دار انجام شده که با تکمیل مطالعات مبحث اخذ مجوز ماده ۲۳ و … پیگیری می‌شود.

به گزارش مهر، در زمان حاضر ۴۸۰ کیلومتر آزادراه، بیش از ۲ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲ هزار و ۲۴۵ کیلومتر راه اصلی، یکهزار و ۸۵ کیلومتر راه فرعی و حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان اصفهان وجود دارد.

استان اصفهان با داشتن ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه ناظر به موقعیت ویژه جغرافیایی‌اش، بعنوان چهارراه ترانزیتی کشور، رُتبه نخست حمل بار و رتُبه سوم حمل مسافر را در ایران داراست.