کمک محرمانه آمریکا به پاکستان بر ای محافظت از تاسیسات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : دولت "جرج بوش" طبق یک برنامه‌ محرمانه در شش سال گذشته، حدود 100 میلیون دلار برای کمک به "پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان،برای حفاظت از تسلیحات هسته ‌ای این کشور هزینه کرده است.

نیویورک تایمز به نقل از مقامهای ارشد فعلی و سابق دولت بوش نوشت: این کمک در بخشهای محرمانه‌ بودجه‌ فدرال گنجانده شده و برای احداث یک مرکز آموزش امنیت هسته ‌ای در پاکستان که زمان زیادی تا راه ‌اندازی آن باقی مانده و تعلیم کارکنان آن در آمریکا، مورد استفاده قرار می‌ گرفت.

لازم به ذکر است پاکستان در سال ‪ ۱۹۹۸‬با انجام دادن شش آزمایش زیرزمینی، به عنوان یک قدرت هسته‌ ای جدید خود را به جهان معرفی کرد.

به گزارش "نیویورک تایمز"، دولت بوش، تجهیزاتی از بالگرد و عینک های دید درشب گرفته تا تجهیزات شناسایی هسته‌ ای در اختیار پاکستان قرار داده تا از این راه به حفاظت از مواد، کلاهکها و آزمایشگاه‌ های هسته ‌ای پاکستان کمک کند.

بر اساس این گزارش، بخش زیادی از مبلغ تخصیص یافته به پاکستان، صرف طرحهای ایمنی نظیر حصارکشی، سیستمهای مراقبتی و تجهیزات ردیابی برای مواد هسته‌ ای شده است.

براساس این گزارش، دولت آمریکا هم اکنون درحال بحث درباره اجرای مرحله‌ دوم این برنامه جهت ارائه‌ تجهیزات، بالگردها و وسایل ایمنی بیشتر به پاکستان است.

به گزارش مهر، با بالا گرفتن تنشهای سیاسی در پاکستان و افزایش اختلافات طایفه ای در این کشور، آمریکا بارها نگرانی خود را از امنیت تاسیسات هسته ای پاکستان اعلام کرده و اسلام آباد نیز به واشنگتن در این باره اطمینانهای لازم را داده است.