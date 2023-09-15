نظام اسلامی برای دفاع از هویت زن اجازه ترویج کشف حجاب را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حیدری در خطبه‌های عبادی - سیاسی نمازجمعه این هفته فیروزکوه گفت: یکی از نشانه‌های ایمان، خوش رفتاری با خانواده است، هرکس ایمان بیشتری دارد، با اهل و عیال خود مهربان‌تر است و یکی از راه‌های تقویت ایمان، مهربانی و خوش اخلاقی با خانواده است، کسی که خدا به او نعمت داده، باید رفاه خانواده خود را تأمین کند و از بخل اجتناب کند.‌‌‌‌‌‌‌

وی با اشاره به اینکه توجه به خانواده وظیفه اصلی ما است و گفت: مسئولین نباید به بهانه مشغله، از خانواده خود غافل شوند، بر اساس روایات متعدد، پیامبر اکرم با زهر به شهادت رسیدند و تعبیر «رحلت» مناسب نیست، دنیا در مسیر تغییر نظم نوین جهانی است و تحولات بزرگی در حال اتفاق و قدرت‌های استکباری در حال ضعیف شدن هستند و قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی ایجاد شده اند.

امام جمعه فیروزکوه با بیان اینکه آمریکا با ایجاد «گروه بحران» در پی تحریک نقاط بحران ساز است افزود: اختلافات قومیتی، تفاوت‌های مذهبی و مسأله جنسیت و زن هدف آمریکا از بحران آفرینی، ضربه به وحدت و امنیت ملّی است ولی با بیداری و هوشیاری ملّت ایران، برنامه‌های آنها نقش بر آب خواهد شد.

خطیب نماز جمعه فیروزکوه با اشاره به اینکه امروز در دنیای غرب شاهد برخورد دوگانه با مسئله حقوق زن هستیم عنوان داشت: در فرانسه به عنوان سردمدار آزادی و حقوق بشر، طبق گزارش اخیر وزارت کشور فرانسه، ۱۱۸ زن، در سال ۲۰۲۲، توسط همسر کشته شده اند، در آلمان به عنوان صنعتی ترین کشور اروپایی در سال ۲۰۲۰، ۱۳۹ زن کشته شدند و در کشورهای دیگر اروپایی هم کمابیش وضع به همین صورت اس، حالا این کشورهای پیشتاز در زن کشی و همسر کشی، ایران اسلامی را متهم به نقض حقوق زنان می‌کنند.

حیدری بیان داشت: سبک زندگی غربی یعنی فروپاشی خانواده، یعنی تنها شدن و بی سرپناهی و تشکیل وزارت تنهایی و کسانی که دنبال ترویج بی حیایی و بی عفتی در ایران اسلامی هستند، بدانند نظام اسلامی برای دفاع از هویت زن و بنیان خانواده، اجازه ترویج بی حیایی و بی عفتی و کشف حجاب را نخواهند داد، چرا که سرانجام ترویج بی حیایی، ضربه به کانون خانواده و ظلم به زن است.

وی در ادامه به زلزله مهیب و سیل ویرانگر در کشورهای مسلمان مراکش و لیبی، اشاره کرد و اظهار داشت: این حادثه باعث شد که ده‌ها هزار نفر از خواهران و برادران مسلمان ما کشته یا مجروح شوند. با مردم مسلمان این دو کشور اظهار تسلیت و همدردی داریم و برای درگذشتگان از درگاه الهی رحمت و غفران الهی مسئلت داریم. دعا می‌کنیم که آلام و مشکلات آنها هرچه زودتر کاسته شود و خداوند آرامش و آسایش را به این دو کشور برگرداند.