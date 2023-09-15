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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

نماینده حزب‌الله لبنان:

۲۶ مرکز فعال فرهنگی امام خمینی (ره) در لبنان راه اندازی شده است

۲۶ مرکز فعال فرهنگی امام خمینی (ره) در لبنان راه اندازی شده است

دامغان- نماینده حزب‌الله لبنان با بیان اینکه ۲۶ مرکز فعال فرهنگی امام خمینی در لبنان راه اندازی شده است، گفت: این مراکز روح و فکر امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را به شیعیان انتقال می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نزار سعید غروب جمعه در هشتمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان غربت به میزبانی شهر دامغان ضمن بیان اینکه ۲۶ مرکز فعال فرهنگی امام خمینی در شهر لبنان راه اندازی شده است، ابراز داشت: هدف از دایر کردن این مراکز انتقال فکر و اندیشه امام راحل و نقل قول‌های رهبر معظم انقلاب است.

وی ضمن بیان اینکه این مراکز نقش بسیار مهم در انتقال افکار و مفاهیم بلند انقلاب اسلامی دارد، افزود: به واسطه کارکرد مؤثر این مراکز هم اکنون مراکز فعال فرهنگی نه تنها در لبنان بلکه در خارج این کشور نیز فعال هستند.

نماینده حزب الله لبنان ضمن بیان اینکه این مراکز ویژه ایرانی‌های مقیم لبنان است، ابراز داشت: به وضوح مشاهده می‌کنیم که خود مردم لبنان نیز علاقه مند به استفاده از این مراکز هستند.

سعید ضمن بیان اینکه حجت الاسلام عیسی طباطبایی یکی از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در لبنان به ویژه در محور مقاومت است، تصریح کرد: به واسطه پیگیری‌های ایشان شش بیمارستان، ده‌ها درمانگاه و خدمات پزشکی سیار در لبنان دایر و به ارائه خدمات می‌پردازد.

وی ضمن بیان اینکه خدمات ایشان نه تنها در حوزه درمان بلکه تمامی حوزه‌ها شایان تقدیر است، افزود: در بیش از ۶۰ روستای لبنان به دستور ایشان عملیات حفر چاه انجام و این روستاها از بی آبی نجات یافتند.

کد مطلب 5886681

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