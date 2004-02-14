  1. هنر
  2. سایر
۲۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۱۴

با ساخت فيلم " مصيبتهاي مسيح "

" مل گيبسون " از افسردگي نجات يافت

" مل گيبسون " از افسردگي نجات يافت

ساخت فيلم " مصيبتهاي مسيح " موجبات آرامش كارگردانش را فراهم كرده است .

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " مل گيبسون" با اعلام اين خبرافزود كه با ساخت اين فيلم ازافسردگي نجات يافته است.
شنيده ها حاكي ازاين است كه اين كارگردان وبازيگر نامي سينما  پيش ازشروع اين پروژه به شدت درونگرا بوده وحتي به خودكشي انديشيده اما به محض اينكه " مصيبتهاي مسيح " را جلو دوربين برده به آرامش دست يافته است.
هنرپيشه فيلمهاي " ميهن پرست " و" باج " دراين مورد مي گويد: " به مرحله اي  ازافسردگي رسيده بودم كه كاملا احساس نا اميدي مي كردم .دوست نداشتم به زندگي ام  ادامه دهم وحتي به خودكشي نيزفكركردم.با اين وجود ساخت اين اثرشيرازه زندگي ام را دگرگون كرد وبه آرامش رسيدم. "

 

کد مطلب 58867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها