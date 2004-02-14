" مل گيبسون " از افسردگي نجات يافت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " مل گيبسون" با اعلام اين خبرافزود كه با ساخت اين فيلم ازافسردگي نجات يافته است.

شنيده ها حاكي ازاين است كه اين كارگردان وبازيگر نامي سينما پيش ازشروع اين پروژه به شدت درونگرا بوده وحتي به خودكشي انديشيده اما به محض اينكه " مصيبتهاي مسيح " را جلو دوربين برده به آرامش دست يافته است.

هنرپيشه فيلمهاي " ميهن پرست " و" باج " دراين مورد مي گويد: " به مرحله اي ازافسردگي رسيده بودم كه كاملا احساس نا اميدي مي كردم .دوست نداشتم به زندگي ام ادامه دهم وحتي به خودكشي نيزفكركردم.با اين وجود ساخت اين اثرشيرازه زندگي ام را دگرگون كرد وبه آرامش رسيدم. "