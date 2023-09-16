اعمال محدودیت ترافیکی در استان سمنان / جاده ها شلوغ است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اوج بازگشت زائران رضوی از مشهد به سمت تهران، مسیرهای بین راهی شهرهای استان سمنان در لاین بازگشت به سمت تهران، مملو از خودرو است. ترافیک در تمام راه‌های استان به خصوص میامی- شاهرود و دامغان - سمنان همچنین مسیر ایوانکی سنگین اعلام شده و پلیس راه نیز محدودیت‌هایی را اعمال کرده است.

طبق اعلام پلیس راه محور عباس آباد میامی تا تهران، لاین شمالی با محدودیت تردد تمام وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و تریلر (به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی و ناوگان ترانزیتی) روبرو شده است.

این ممنوعیت تردد از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۲۵ شهریورماه الی ساعت دو بامداد روز یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ اعمال می‌شود.

۶۰ نقطه استراحتگاهی در مسیر تردد زائران علی بن موسی‌الرضا (ع) پیش بینی شده تا بعد از رانندگی‌های نسبتاً طولانی استراحت کافی داشته باشند. ترافیک در ورودی و خروجی شهرهای استان سمنان نیمه سنگین اعلام شده است.

پلیس راه استان سمنان اعلام کرده که در این شرایط رانندگان حتماً از عجله پرهیز کنند، از سوی دیگر استراحت ۱۵ دقیقه‌ای بعد از هر ۹۰ دقیقه رانندگی مهمترین توصیه پلیس راه است. علیرغم اینکه پلیس راه از مردم و زائران رضوی درخواست کرده بود که بازگشت خود را به روز شنبه موکول نکنند اما بازهم محورهای مواصلاتی استان سمنان مملو از خیل عظیم خودروها است.

سرهنگ موسی بزرگی فرمانده پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئن به خصوص در شرایطی که ترافیک سنگین بر جاده‌ها حکمفرما است، مهمترین توصیه پلیس راه به زائران رضوی و مسافران عبوری است، گفت: پرهیز از عجله در این شرایط مهمترین نکته‌ای است که مسافران باید توجه داشته باشند.

بزرگی با بیان اینکه تردد در محورهای دارای ترافیک پرحجم خسته کننده است در نتیجه رانندگان حتماً استراحت کافی داشته باشند، تاکید کرد: رانندگان از تعویض لاین‌های پرتعداد نیز پرهیز و تردد بین خطوط را تا رسیدن به مقصد لحاظ کنند.

وی همچنین از مردم خواست تا از خدمات و موکب‌های ورودی و خروجی شهرهای استان سمنان برای استراحت و بازدید از اماکن دیدنی استان سمنان استفاده کنند.

۶۵۰ کیلومتر از مسیر یک هزار کیلومتری تهران - مشهد در استان سمنان است.