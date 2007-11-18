به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد حسین فهیمی، مدیر تولید پروژه مشترک فیلمسازی ایران و آلمان از تولید مستندهای "مرد روسی"، "یادداشتها"، "مدرسه مذهبی" و "مردم و معماری آلمان" به ترتیب به کارگردانی حمیدرضا زینالی، وحید خسروانی، مونا رفعتزاده و محمد بایسته خبر داد.
این فیلمها به زبان آلمانی تهیه شدهاند و سیاوش خیرخواه آنها را برای حضور در جشنوارههای خارجی و داخلی به فارسی دوبله میکند. موسسه آموزش عالی سوره و مدرسه فیلمسازی کنراد ولف از سال 1384 همکاری خود را آغاز کردند که حاصل آن تولید هفت فیلم کوتاه "زار"، "نقش جهان"، "ولیعصر"، "هایل هیتلر"، "قهوهخانه"، "در مورد زنان" و "غریبه" بوده است.
* نمایشگاه نقاشی گرامی در نگارخانه آیه
نمایشگاه نقاشی "اتفاق مدام" شامل آثار انتزاعی پیمان گرامی، دانشجو نقاشی موسسه آموزش عالی سوره، تا 30 آبان در نگارخانه آیه دایر است.
در این نمایشگاه 20 تابلو نقاشی با تکنیک رنگ روغن و ترکیب مواد در کنار فیلم مفهومی وی با عنوان "اُ" به نمایش درآمده است. علاقمندان برای تماشای این آثار میتوانند از 10 تا 18 به نگارخانه آیه موسسه آموزش عالی سوره در خیابان آزادی، بین خوش و بهبودی، جنب کوچه کامیاران مراجعه کنند.
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