ایجاد فضای ورزشی مناسب در مدارس یک افق دست نیافتنی است

محمد حسین ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از محدودیت های جدی استان تهران و به خصوص شهر تهران محدودیت فضا است، افزود: وقتی که زمینی با مساحت 400 مترمربع به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تحویل داده می شود و قصد دارند در آن 10 کلاس ایجاد کنند، پرداختن به کیفیت مدارس چون فضای ورزشی غیرممکن است.

وی پیش بینی فضای ورزشی را وظیفه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس دانست و تصریح کرد: ساخت فضای ورزشی در کنار محیط آموزشی نیازمند زمینی با مساحت 3 تا 4 هزار مترمربع است که این فضای استاندارد در مدارس شهر تهران لحاظ نمی شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس شهر تهران در خصوص حذف 790 مدرسه دونوبته که در تهران وجود دارد، گفت: حذف این مدارس تابع اعتباراتی است که برای این منظور در نظر گرفته نشده است.

ترابی اضافه کرد: اعتباراتی که مجلس در نظر گرفته است برای تخریب و بازسازی مدارس موجود است و رقمی را برای ساخت مدرسه جدید در نظر نگرفته است.

وی تا کید کرد: احداث مدارس نیازمند اعتبارات جدید است که با تداوم حمایت های دولت و مشارکت های مردمی ممکن خواهد بود.