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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد فضای ورزشی مناسب در مدارس یک افق دست نیافتنی است

ایجاد فضای ورزشی مناسب در مدارس یک افق دست نیافتنی است

مدیرکل نوسازی و تجهیرمدارس استان تهران گفت: ایجاد فضای ورزشی در مدارس یک افق دست نیافتنی است.

محمد حسین ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از محدودیت های جدی استان تهران و به خصوص شهر تهران محدودیت فضا است، افزود: وقتی که زمینی با مساحت 400 مترمربع به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تحویل داده می شود و قصد دارند در آن 10 کلاس ایجاد کنند، پرداختن به کیفیت مدارس چون فضای ورزشی غیرممکن است.

وی پیش بینی فضای ورزشی را وظیفه  سازمان نوسازی و تجهیز مدارس دانست و تصریح کرد: ساخت فضای ورزشی در کنار محیط  آموزشی نیازمند زمینی  با مساحت 3 تا 4 هزار مترمربع  است که این فضای استاندارد در مدارس شهر تهران لحاظ نمی شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس شهر تهران در خصوص حذف 790 مدرسه دونوبته که در تهران وجود دارد، گفت: حذف این مدارس تابع اعتباراتی است که برای این منظور در نظر گرفته نشده است.

ترابی اضافه کرد: اعتباراتی که مجلس در نظر گرفته است برای تخریب و بازسازی مدارس موجود است و رقمی را برای ساخت مدرسه جدید در نظر نگرفته است.

وی تا کید کرد: احداث مدارس نیازمند اعتبارات جدید است که با تداوم حمایت های دولت و مشارکت های مردمی ممکن خواهد بود.

کد مطلب 588679

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