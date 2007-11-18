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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۳

/ گزارش مهر از ریاض/

تبادل نظر ایران و اندونزی درباره سیاست‌های انرژی

تبادل نظر ایران و اندونزی درباره سیاست‌های انرژی

رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون رئیس جمهوری اندونزی درباره آخرین وضعیت روابط دو کشور و سیاست های نفتی کشورهای عضو اوپک تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریاض، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در حاشیه اجلاس سران اوپک در ریاض، در دیدار «یوسف کالا» بر گسترش روابط همه جانبه دو کشور تاکید کرد و گفت : ملت های ایران و اندونزی مسلمان و برادرند و توسعه روابط به نفع همه است .

رئیس جمهور همچنین با اشاره به افزایش قیمت نفت و کاهش همزمان ارزش دلار از سوی برخی قدرت ها گفت : با این اقدام کشورهای صنعتی به خاطر صدور محصولات خود سود بیشتری می کنند و کشورهای ضعیف متضرر می شوند که باید تدبیری اندیشید .

بنا بر این گزارش، در این دیدار معاون رئیس جمهور اندونزی هم با اشاره به سفر آینده رییس جمهور کشورش به ایران ، آخرین وضعیت مناسبات و همکاری های مشترک ایران واندونزی را تشریح کرد و خواستار گسترش روابط همه جانبه تهران و جاکارتا شد .

وی نیز با بیان اینکه کشورهای اسلامی از افزایش همزمان قیمت نفت و کاهش ارزش دلار متضرر می شوند ، خواستار چاره اندیشی در این باره شد .

معاون رئیس جمهور اندونزی همچنین پیشنهاد ایجاد واحد پولی اختصاصی برای تبادلات نفتی در میان کشورهای اسلامی را مطرح کرد .

کد مطلب 588685

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