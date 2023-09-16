به گزارش خبرنگار مهر، مردم دشتستان هر ساله در روز شهادت امام رضا علیه السلام مسیر ۱۰ کیلومتری شهر برازجان تا امامزاده ابراهیم از نوادگان موسی بن جعفر واقع در روستای ننیزک را با پای پیاده میپیمایند.
این مراسم بعد از نماز صبح شروع شد و همچنان مردم در حال طی مسیر و حرکت به سمت امامزاده ابراهیم هستند.
موکبهای متعددی در طول این مسیر برای میزبانی و پذیرایی از مردم برپا شده است.
مردم از نقاط مختلف استان بوشهر در این مراسم حضور مییابند.
هر ساله بیش از ۱۰۰ هزار نفر از عاشقان امام رضا (ع) در مسیر پیاده روی ولایت در شهرستان دشتستان پیادهروی میکنند.
امام جمعه دشتستان گفت: اجتماع ۱۰۰ هزار نفری مردم و پیادهروی ولایت افتخاری برای مردم ولایتمدار دشتستان است که هر ساله در چنین مناسبتی شکل میگیرد.
حجتالاسلام حسن مصلح با تقدیر از همه دستاندرکاران برگزاری این مراسم بیان کرد: هر سال شاهد حضور گستردهتر مردم در این مراسم بزرگ هستیم.
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