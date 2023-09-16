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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مطرح کرد؛

خدمات‌دهی به زائران پیاده با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در مشهد

خدمات‌دهی به زائران پیاده با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در مشهد

مشهد- سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از خدمات‌دهی به زائران پیاده مشهد الرضا با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامی اظهار کرد: حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران پیاده مشهد مقدس در نظر گرفته شده که انتقال این زائران را به شهرهای داخل استان انجام می‌دهند.

غلامی افزود: جمعیتی که برای استفاده از این خدمات پیش بینی کرده‌ایم هفت هزار و ۵۰۰ نفر است و با هماهنگی استانداری، راهداری و پایانه‌های مسافربری احتمال دارد این تعداد اتوبوس افزایش یابد.

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد اضافه کرد: در این ایام حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس درون شهری توسط شرکت واحد تهران به مشهد اعزام شده است که خدمات رسانی در خصوص انتقال زائران از محورهای ورودی مشهد به داخل شهرهای محل اسکانشان را انجام داده و در هنگام خروج نیز برای انتقال زائران عزیز به شهرهای داخل استان و مسیر تهران ما را یاری خواهند کرد.

کد مطلب 5886906

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    نظرات

    • رضا FR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کاملا دروغه تا دو کیلومتری حرم کلا راه رو بستن هیچ ماشین و اتوبوسی نمیتونه بره در ضمن هر چقدر تلاش کردیم نتونستیم سوار تاکسی یا اتوبوس بشیم هر یکساعت یه اتوبوس رد میشد که رو سر و کله هم نشسته بودن کلا خدمات خیلی خیلی ضعیفه ما که خیلی اذیت شدیم

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