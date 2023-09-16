به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامی اظهار کرد: حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران پیاده مشهد مقدس در نظر گرفته شده که انتقال این زائران را به شهرهای داخل استان انجام می‌دهند.

غلامی افزود: جمعیتی که برای استفاده از این خدمات پیش بینی کرده‌ایم هفت هزار و ۵۰۰ نفر است و با هماهنگی استانداری، راهداری و پایانه‌های مسافربری احتمال دارد این تعداد اتوبوس افزایش یابد.

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد اضافه کرد: در این ایام حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس درون شهری توسط شرکت واحد تهران به مشهد اعزام شده است که خدمات رسانی در خصوص انتقال زائران از محورهای ورودی مشهد به داخل شهرهای محل اسکانشان را انجام داده و در هنگام خروج نیز برای انتقال زائران عزیز به شهرهای داخل استان و مسیر تهران ما را یاری خواهند کرد.