مسئولان خانه های نور مساجد مازندران آموزش می بینند

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: یک دوره آموزش برای مسئولان خانه های نور مساجد مازندران در نظر گرفته شد که در آذر ماه سال جاری در استان قم در مجتمع فرهنگی زیارتی یاوران حضرت مهدی (عج) مسجد جمکران برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترویج و توسعه آموزشهای قرآنی مساجد به عهده ستاد عالی مساجد کشور است و کلیه فعالیت های قرآنی مساجد، اعم از طرح تلاوت نور، تفسیر، سلام مسجد و شکوفه های بهشت و ارتقاء سطح دانش و مهارت های فراگیران قرآن در رشته های مختلف تحت نظارت دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در استان اداره می شود.

فوقی یادآور شد: برنامه ها و مواد درسی و محتوای آموزشی و گواهینامه های پایان دوره توسط اداره کل قرآنی ستاد عالی مساجد کشور اعطاء خواهد شد که نظارت مستمر بر فعالیت های خانه های نور دارند و ارزشیابی عملکرد آنها به عهده شورای قرآن خانه نور مسجد است.

این مسئول همسو نمودن فعالیت ها جذب فعالیت های موازی قرآنی در سطح مساجد و فراهم نمودن مقدمات تربیت مربیان قرآن مساجد و ارتقاء سطح کمی و کیفی توانایی خواندن و فهم قرآن و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای گسترش مراکز قرآن آموزی و تعامل بیشتر با جلسات قرآنی مساجد را از اهداف راه اندازی خانه های نور در مساجد مازندران نامید.